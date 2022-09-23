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Астрономическое осеннее равноденствие – когда день равен ночи – наступило в пятницу утром. Этнолог, историк Альбертас Климка в передаче на Žinių radijаs сказал, что астрономическое осеннее равноденствие возвещает наступление первых глубоких заморозков.
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
© DELFI / Karolina Pansevič

"Появляются новые цвета растений. Этот период равноденствия очень важен для природы. Сентябрь - самый красочный месяц", – сказал Климка.

Он заметил, что глубокие заморозки обычно начинаются в период равноденствия, после него.

"Это в нашей климатической зоне. А люди по-своему отмечали такой перелом в природе. В древности литовцы отмечали равноденствие в день Св. Матфея – 21 сентября. Говорили, что с этого дня вода остывает, больше нельзя купаться, нельзя бродить по воде во время охоты на раков, можно заболеть", – сказал климатолог.

После 21 сентября люди уже надевали теплые шапки.

"Такие вот изменения в природе, конечно, к этому люди должны готовиться. С этого дня все работы уже будут делать в помещении", – сказал этнолог.

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