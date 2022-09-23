"Появляются новые цвета растений. Этот период равноденствия очень важен для природы. Сентябрь - самый красочный месяц", – сказал Климка.

Он заметил, что глубокие заморозки обычно начинаются в период равноденствия, после него.

"Это в нашей климатической зоне. А люди по-своему отмечали такой перелом в природе. В древности литовцы отмечали равноденствие в день Св. Матфея – 21 сентября. Говорили, что с этого дня вода остывает, больше нельзя купаться, нельзя бродить по воде во время охоты на раков, можно заболеть", – сказал климатолог.

После 21 сентября люди уже надевали теплые шапки.

"Такие вот изменения в природе, конечно, к этому люди должны готовиться. С этого дня все работы уже будут делать в помещении", – сказал этнолог.