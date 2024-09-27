Этнолог рассказал, какими будут осень и зима в Литве: бабье лето не наступит

Этнолог Климка напомнил, что на самом деле лето закончилось всего неделю назад – 22 сентября, когда день сравнялся с ночью. День осеннего равноденствия - это начало осени. За день до этого отмечают день Св. Матфея, о котором в этнической культуре есть немало замечаний, например, что с этого дня остывает вода в водоемах.
„Это значит, что купаться становится опасно – вода в озерах и реках такая, что легко простудиться. Поэтому раков ловить уже не рекомендуется – когда их ловят, ходят по воде, если дольше походить в воде - простуда гарантирована.
Есть еще одно выражение: со дня Матфея, вешай летние голодные уборы за печь. Значит, пора искать что-то потеплее“, – сказал Климка.
Сентябрь в этом году был засушливым, однако, судя по количеству ягод на рябине, оставшаяся часть осени может быть дождливой: „По мнению сельских жителей осень состоит из двух частей – вторая начинается тогда, когда три дня подряд идет мелкий дождь“.
О том, будут ли дожди, можно сделать вывод, наблюдая за муравьиными гнездами: если они глубоко в земле, значит, осень будет холодной, если близко к поверхности, в траве – дождливой.
„Выскажу свое предположение: поскольку первая половина лета была очень приятной, то бабьего лета, скорее всего, не будет. После долгого и хорошего лета наблюдается такая закономерность“, – сказал Климка.
О том, какой будет зима, можно будет узнать в ближайшее воскресенье - 29 сентября, это день Св. Михаила. В этот день надо обратить внимание на направление ветра – это расскажет о том, какой будет зима.
„Важно, каким ветер будет с утра. Если ветер будет северным – зима ждет глубокая, если с востока – холодная и ветреная, если с юга – мягкая и приятная, если с запада – с оттепелями“, – рассказал этнолог.
Кроме того, согласно народным приметам, если журавли улетают до 29 сентября – Рождество будет теплым. „Журавли стали собираться в стаи рано, я был в Зарасайском районе, видел первые небольшие группы, до 10 птиц. Потом они собираются в большие стаи, мне сложно сказать, что с журавлями происходит дальше, поскольку мне пришлось вернуться в город“, – рассказал собеседник.
Каким будет Рождество, можно узнать 11 ноября, в День Св. Мартина. „Если в этот день гуси на воде, то на Рождество будут на льду и наоборот. Я слежу за этой приметой много лет и лишь один раз она не сбылась“, – сказал Климка.
Кроме того, о том, какой будет зима, можно узнать по дубам. Если желудей много, а в этом году их много, значит зима будет глубокой. О будущей зиме „рассказывают“ и березы: если листья начинают падать сверху ствола – зима будет теплой, если с нижних веток – холодная“.
Натуралист Марюс Чепулис не верит этнологическим приметам и считает их сродни гаданию на кофейной гуще.
„Этнологи исследуют, что люди говорили в старину, но не исследуют, подтверждались ли такие прогнозы“, – сказал Чепулис и назвал такие прогнозы теорией вероятности 50/50.
О чем говорит количество плодов на рябине? „О том, что деревья дают плоды и каждый год дают разное их количество. И это не значит ничего больше. Это не значит, что зима будет более долгой. Я скептически к этому отношусь“, – сказал натуралист, заметив, что люди занимаются гаданием, а животные действуют сообразно инстинктам.
„Животные приспосабливаются к реально меняющимся условиям. Не для того, чтобы что-то предсказать, а потому что похолодало и они не находят еды“, – заметил Чепулис.
Он признал, что каждый год проверяет теории барсука и жаворонка: „В этом году не попали – оба мимо и барсук и жаворонок, а в позапрошлом году - на 100% подтвердилось“.
По словам Чепулиса, животные всегда готовятся к зиме. „Белый заяц не говорит: „Ай, не буду в этом году менять цвет, потому что снега не будет“. Он готовится выжить, у него нет своего синоптика. А мы все гадаем, тем и отличаемся от животных“, – сравнил он.