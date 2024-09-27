2024.09.27 16:44

Этнолог рассказал, какими будут осень и зима: бабье лето не наступит

 
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Libertas Klimka
Libertas Klimka
ФОТО: „Delfi“

Метеорологи отмечают, что сентябрь в этом году может быть самым теплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений. Что по признакам природы можно сказать об остальной части осени? Наступит ли бабье лето? Какой будет зима? Этнолог Либертас Климка поделился своими многолетними наблюдениями, а натуралист Марюс Чепулис объяснил, когда зайцы меняют цвет шерстки.

Этнолог Климка напомнил, что на самом деле лето закончилось всего неделю назад – 22 сентября, когда день сравнялся с ночью. День осеннего равноденствия - это начало осени. За день до этого отмечают день Св. Матфея, о котором в этнической культуре есть немало замечаний, например, что с этого дня остывает вода в водоемах.

„Это значит, что купаться становится опасно – вода в озерах и реках такая, что легко простудиться. Поэтому раков ловить уже не рекомендуется – когда их ловят, ходят по воде, если дольше походить в воде - простуда гарантирована.

Rudens lygiadienis Vilniuje

Есть еще одно выражение: со дня Матфея, вешай летние голодные уборы за печь. Значит, пора искать что-то потеплее“, – сказал Климка.

Сентябрь в этом году был засушливым, однако, судя по количеству ягод на рябине, оставшаяся часть осени может быть дождливой: „По мнению сельских жителей осень состоит из двух частей – вторая начинается тогда, когда три дня подряд идет мелкий дождь“.

Dr. Libertas Klimka

О том, будут ли дожди, можно сделать вывод, наблюдая за муравьиными гнездами: если они глубоко в земле, значит, осень будет холодной, если близко к поверхности, в траве – дождливой.

„Выскажу свое предположение: поскольку первая половина лета была очень приятной, то бабьего лета, скорее всего, не будет. После долгого и хорошего лета наблюдается такая закономерность“, – сказал Климка.

О том, какой будет зима, можно будет узнать в ближайшее воскресенье - 29 сентября, это день Св. Михаила. В этот день надо обратить внимание на направление ветра – это расскажет о том, какой будет зима.

„Важно, каким ветер будет с утра. Если ветер будет северным – зима ждет глубокая, если с востока – холодная и ветреная, если с юга – мягкая и приятная, если с запада – с оттепелями“, – рассказал этнолог.

Šerkšnas Kaune

Кроме того, согласно народным приметам, если журавли улетают до 29 сентября – Рождество будет теплым. „Журавли стали собираться в стаи рано, я был в Зарасайском районе, видел первые небольшие группы, до 10 птиц. Потом они собираются в большие стаи, мне сложно сказать, что с журавлями происходит дальше, поскольку мне пришлось вернуться в город“, – рассказал собеседник.

Каким будет Рождество, можно узнать 11 ноября, в День Св. Мартина. „Если в этот день гуси на воде, то на Рождество будут на льду и наоборот. Я слежу за этой приметой много лет и лишь один раз она не сбылась“, – сказал Климка.

Кроме того, о том, какой будет зима, можно узнать по дубам. Если желудей много, а в этом году их много, значит зима будет глубокой. О будущей зиме „рассказывают“ и березы: если листья начинают падать сверху ствола – зима будет теплой, если с нижних веток – холодная“.

Obuolių derlius šiemet džiugina augintojus

Ruduo

Натуралист Марюс Чепулис не верит этнологическим приметам и считает их сродни гаданию на кофейной гуще.

Marius Čepulis

„Этнологи исследуют, что люди говорили в старину, но не исследуют, подтверждались ли такие прогнозы“, – сказал Чепулис и назвал такие прогнозы теорией вероятности 50/50.

О чем говорит количество плодов на рябине? „О том, что деревья дают плоды и каждый год дают разное их количество. И это не значит ничего больше. Это не значит, что зима будет более долгой. Я скептически к этому отношусь“, – сказал натуралист, заметив, что люди занимаются гаданием, а животные действуют сообразно инстинктам.

„Животные приспосабливаются к реально меняющимся условиям. Не для того, чтобы что-то предсказать, а потому что похолодало и они не находят еды“, – заметил Чепулис.

Он признал, что каждый год проверяет теории барсука и жаворонка: „В этом году не попали – оба мимо и барсук и жаворонок, а в позапрошлом году - на 100% подтвердилось“.

Barsukas

По словам Чепулиса, животные всегда готовятся к зиме. „Белый заяц не говорит: „Ай, не буду в этом году менять цвет, потому что снега не будет“. Он готовится выжить, у него нет своего синоптика. А мы все гадаем, тем и отличаемся от животных“, – сравнил он.

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