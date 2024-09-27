Этнолог рассказал, какими будут осень и зима: бабье лето не наступит

Сентябрь в этом году был засушливым, однако, судя по количеству ягод на рябине, оставшаяся часть осени может быть дождливой: „По мнению сельских жителей осень состоит из двух частей – вторая начинается тогда, когда три дня подряд идет мелкий дождь“.

Есть еще одно выражение: со дня Матфея, вешай летние голодные уборы за печь. Значит, пора искать что-то потеплее“, – сказал Климка.

„Это значит, что купаться становится опасно – вода в озерах и реках такая, что легко простудиться. Поэтому раков ловить уже не рекомендуется – когда их ловят, ходят по воде, если дольше походить в воде - простуда гарантирована.

Этнолог Климка напомнил, что на самом деле лето закончилось всего неделю назад – 22 сентября, когда день сравнялся с ночью. День осеннего равноденствия - это начало осени. За день до этого отмечают день Св. Матфея, о котором в этнической культуре есть немало замечаний, например, что с этого дня остывает вода в водоемах.

„Важно, каким ветер будет с утра. Если ветер будет северным – зима ждет глубокая, если с востока – холодная и ветреная, если с юга – мягкая и приятная, если с запада – с оттепелями“, – рассказал этнолог.

О том, какой будет зима, можно будет узнать в ближайшее воскресенье - 29 сентября, это день Св. Михаила. В этот день надо обратить внимание на направление ветра – это расскажет о том, какой будет зима.

„Выскажу свое предположение: поскольку первая половина лета была очень приятной, то бабьего лета, скорее всего, не будет. После долгого и хорошего лета наблюдается такая закономерность“, – сказал Климка.

О том, будут ли дожди, можно сделать вывод, наблюдая за муравьиными гнездами: если они глубоко в земле, значит, осень будет холодной, если близко к поверхности, в траве – дождливой.

Кроме того, согласно народным приметам, если журавли улетают до 29 сентября – Рождество будет теплым. „Журавли стали собираться в стаи рано, я был в Зарасайском районе, видел первые небольшие группы, до 10 птиц. Потом они собираются в большие стаи, мне сложно сказать, что с журавлями происходит дальше, поскольку мне пришлось вернуться в город“, – рассказал собеседник.

Каким будет Рождество, можно узнать 11 ноября, в День Св. Мартина. „Если в этот день гуси на воде, то на Рождество будут на льду и наоборот. Я слежу за этой приметой много лет и лишь один раз она не сбылась“, – сказал Климка.