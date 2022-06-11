Этнолог рассказал, каким будет лето и сколько продлится жара: один день все определит

Этнолог Л. Климка сказал, что дальнейшие летние прогнозы следует делать после 10 июля.

"Эта дата определит вторую половину лета. 10 июля, в частности, показывает активность атлантических циклонов - будут ли они продолжать идти в Литву один за другим с дождями и всем остальным", - отмечает Delfi.

По его словам, если 10 июля будет идти дожди, то такой погода будет еще долго.

"Говорят, еще 7 недель дождливыми будут. Или хотя бы в ближайшее время. А если солнце - то весь день, то лишь часть. Также засуху может принести, если солнце очень яркое, теплый день. Похоже, что вторая половина лета - июль, начало августа - будут очень сухими. И опять же, это нехорошо", — считает этнолог Л. Климка.

10 июля — это, по словам собеседника, ближайший летний день, в который уточняются прогнозы.

Он отметил, что погода сейчас отличается заметными перепадами.

"Смена погоды, контрасты. Может быть, это связано с человеческой деятельностью", — сказал он.

В беседе с Delfi Л. Климка напомнил, что уже есть более общий прогноз на лето в Литве.

"Первая половина лета не очень приятная — тепла было мало, за исключением нескольких дней. Но вряд ли они задержатся - это скорее исключение. И такой более спокойной и постоянной погоды ожидали во второй половины лета, уже после упомянутого мной 10 июля", — сказал этнолог.

По его словам, жара может быть однодневной.

"Угадать очень сложно, потому что есть факторы, которые мешают этому нормальному течению. А вот вторая половина лета, скорее всего, будет более спокойной, без более сильных отклонений от нормы.

Но все должно выясниться 10 июля. Народные приметы таковы — примерно предсказывает, каким может быть лето, но зато есть какие-то календарные даты, которые позволяют это уточнить", — сказал Л. Климка.