Этнолог: погода такая странная, что фиксируются изменения

"Осень начнется 23 сентября, в 9.50 ч. Это начало астрономической осени. Раньше в это время в Литве фиксировали глубинные заморозки, трава и земля белели и иней не сходил до полудня", – рассказал Климка.

По его словам 21 сентября в церковном календаре - день Св. Матвея.

"В древние времена говорили, что с Матвеева дня нельзя купаться, ловить рыбу и раков. Это опасно для здоровья", – заметил климатолог.

На вопрос, помнит ли он, чтобы на равноденствие было так тепло в сентябре, он ответил, что такое было, но это были отдельные дни, а не весь сентябрь.

Климка подчеркнул, что свое поведение из-за теплого сентября меняет и природа.