Этнолог: погода такая странная, что фиксируются изменения

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В четверг было осеннее равноденствие – время, когда день сравнялся с ночью. Осеннее равноденствие - начало астрономической осени, когда ночь становится длиннее дня. Правда, пока ни ночью ни днем температура осеннюю не напоминает. О равноденствии и приметах в интервью LNK рассказал этнолог Либертас Климка.

"Осень начнется 23 сентября, в 9.50 ч. Это начало астрономической осени. Раньше в это время в Литве фиксировали глубинные заморозки, трава и земля белели и иней не сходил до полудня", – рассказал Климка.

По его словам 21 сентября в церковном календаре - день Св. Матвея.

"В древние времена говорили, что с Матвеева дня нельзя купаться, ловить рыбу и раков. Это опасно для здоровья", – заметил климатолог.

На вопрос, помнит ли он, чтобы на равноденствие было так тепло в сентябре, он ответил, что такое было, но это были отдельные дни, а не весь сентябрь.

Климка подчеркнул, что свое поведение из-за теплого сентября меняет и природа.

"Бывали такие красивые дни, да. В сентябре иногда бывает так называемое бабье лето, оно бывает в конце сентября-начале октября. Бывают такие красивые дни,но чтобы они так долго длились... Точно нет. Даже ласточки несколько раз гнездились за сезон и только сейчас собрались улетать. Обычно их в это время уже давно не бывало", – сказал он.

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