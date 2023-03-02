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Начало календарной весны отличается более длинными и светлыми днями, но по ночам – еще минус. Климатологи о начале весны говорят с осторожностью. Будто бы увидим и снег и солнце. Этнологи учитывают и другие приметы, но и они говорят, что весеннего тепла придется подождать.
Этнолог о весенних приметах: новости не очень приятные
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Этнолог Либертас Климка сказал LNK, что уже в старину говорили, что в марте днем оттепель, а ночью морозы.

"Значит, погода контрастная. С ветром, с птичками тепло вернется. В этом я не сомневаюсь", – сказал этнолог.

24 февраля был день жаворонка. Это день первой возвращающейся с юга птицы.

"В старину говорили – если жаворонок вернется на родину еще до своего дня, то весна затянется, тепла долго придется ждать, не одну неделю. А если жаворонок прилетит с опозданием, весна наступит быстрее. В таком случае весна придет внезапно и с шумом. В этом году мне рассказали, что видели жаворонка до 24 февраля сразу в нескольких местах", – сказал Климка.

Но в марте будут прояснения, это показывают другие знаки, сказал этнолог.

"Но в апреле тепло точно придет", – прогнозировал этнолог.

По его словам, погоду на лето можно будет предсказывать по первому пасхальному утру – по направлению ветра.

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