Этнолог: какое Рождество прогнозируют гуси?

 
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Pilkoji žąsis, paženklinta GPSGSM siųstuvu
ФОТО: Vytauto Eigirdo nuotr.

Несмотря на то, что на улице становится прохладно, сильных морозов и снега, как в прошлом году, пока нет. До начала зимы осталось чуть больше недели. Доктор наук, этнолог Либертас Климка рассказал о приметах наших предков и призвал следить за природой. По словам этнолога, сейчас приметы отвечают на вопрос, будет ли в этом году на Рождество снег.

По словам Климки, сейчас со дня Св Мартина (11 ноября) до дня Св. Андрея (30 ноября) мы живем в преддверии зимы.

"Люди говорили, какой будет погода в это время, такой будет и зима. Если в это время будет снег, то зима будет снежной и долгой", – рассказал этнолог.

В ближайшие дни в Литве прогнозируют снег, возможно, погода покажет, какая в этом году ждет зима.

Будет ли снег на Рождество? По словам профессора, надо вспомнить, каким был первый день этого периода - 11 ноября, таким будет и Рождество.

"Возможно, на Рождество будет снег и мороз, поскольку 11 ноября было тепло, а старые люди говорят, что если гуси в этот день сидят на воде, то Рождество будет со льдом", – поделился приметами профессор.

Он напомнил, что в оные времена люди говорили, что, каким было лето, такой будет и зима.

"Это лето было переменчивым, значит, такой будет и зима - с резкими периодами похолодания и оттепели", - сказал он.

"Орнитологи говорят, что на озере Жувинтас сейчас очень много гусей, которые не улетели, а это свидетельствует о переменах. Дикая природа держит руку на пульсе, это значит, что сильных холодов пока не будет, но перед Рождеством они могут прийти", – сказал Климка.

Он напомнил, что в этом году в октябре не было бабьего лета. По словам профессора, причиной тому может быть война в Украине.

"В этом году впервые за много лет не было бабьего лета. Оно всегда приходило в октябре с Черного моря, иногда это потепление длилось 10 дней. В этом году теплые массы не дожди из-за ракет в Украине. Они меняют направление потоков, оставляют массу загрязнений – сейчас мы еще не можем оценить, как это приводит к катастрофе", – сказал профессор.

По его словам, погоду определяют многие факторы.

"Например, перемены обуславливает даже солнце – сейчас оно очень активное, это выражено в появлении северного сияния", – сказал Климка.

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