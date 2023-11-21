Этнолог: какое Рождество прогнозируют гуси?

По словам Климки, сейчас со дня Св Мартина (11 ноября) до дня Св. Андрея (30 ноября) мы живем в преддверии зимы.

"Люди говорили, какой будет погода в это время, такой будет и зима. Если в это время будет снег, то зима будет снежной и долгой", – рассказал этнолог.

В ближайшие дни в Литве прогнозируют снег, возможно, погода покажет, какая в этом году ждет зима.

Будет ли снег на Рождество? По словам профессора, надо вспомнить, каким был первый день этого периода - 11 ноября, таким будет и Рождество.

"Возможно, на Рождество будет снег и мороз, поскольку 11 ноября было тепло, а старые люди говорят, что если гуси в этот день сидят на воде, то Рождество будет со льдом", – поделился приметами профессор.

Он напомнил, что в оные времена люди говорили, что, каким было лето, такой будет и зима.

"Это лето было переменчивым, значит, такой будет и зима - с резкими периодами похолодания и оттепели", - сказал он.