Этнолог: какое Рождество прогнозируют гуси?

По словам Климки, сейчас со дня Св Мартина (11 ноября) до дня Св. Андрея (30 ноября) мы живем в преддверии зимы.
"Люди говорили, какой будет погода в это время, такой будет и зима. Если в это время будет снег, то зима будет снежной и долгой", – рассказал этнолог.
В ближайшие дни в Литве прогнозируют снег, возможно, погода покажет, какая в этом году ждет зима.
Будет ли снег на Рождество? По словам профессора, надо вспомнить, каким был первый день этого периода - 11 ноября, таким будет и Рождество.
"Возможно, на Рождество будет снег и мороз, поскольку 11 ноября было тепло, а старые люди говорят, что если гуси в этот день сидят на воде, то Рождество будет со льдом", – поделился приметами профессор.
Он напомнил, что в оные времена люди говорили, что, каким было лето, такой будет и зима.
"Это лето было переменчивым, значит, такой будет и зима - с резкими периодами похолодания и оттепели", - сказал он.
"Орнитологи говорят, что на озере Жувинтас сейчас очень много гусей, которые не улетели, а это свидетельствует о переменах. Дикая природа держит руку на пульсе, это значит, что сильных холодов пока не будет, но перед Рождеством они могут прийти", – сказал Климка.
Он напомнил, что в этом году в октябре не было бабьего лета. По словам профессора, причиной тому может быть война в Украине.
"В этом году впервые за много лет не было бабьего лета. Оно всегда приходило в октябре с Черного моря, иногда это потепление длилось 10 дней. В этом году теплые массы не дожди из-за ракет в Украине. Они меняют направление потоков, оставляют массу загрязнений – сейчас мы еще не можем оценить, как это приводит к катастрофе", – сказал профессор.
По его словам, погоду определяют многие факторы.
"Например, перемены обуславливает даже солнце – сейчас оно очень активное, это выражено в появлении северного сияния", – сказал Климка.