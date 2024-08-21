2024.08.21 16:25

Этим летом заболеваемость коронавирусом в Литве выше, чем в прошлом году

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Этим летом зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в прошлом году, сообщает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Сообщается, что число новых случаев заражения коронавирусом в Литве начало расти с июля. По данным НЦОЗ, это число выросло с 267 случаев до 1377 случаев в неделю. Последнее количество заболеваний зафиксировано на 33-й неделе года – 12-18 августа.

„По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) за 32-ю неделю, рост активности вируса COVID-19 начался примерно на 6 недель раньше, чем летом 2023 года, но тенденции схожие. (...) В Литве также наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19, который был зарегистрирован на 4 недели раньше, чем в 2023 году. Таким образом, в Литве наблюдается такая же ситуация, как и в Европе“, - цитируется в сообщении советник Отдела управления инфекционными заболеваниями НЦОЗ Грета Гаргасене.

По данным НЦОЗ, в настоящее время в стране распространен вариант Омикрон вируса COVID-19 и его субварианты, называемые FLiRT. Сообщается, что нет никаких данных о том, что этот штамм более опасен или связан с более тяжелой инфекцией.

Во избежание возможности заражения и сохранения здоровья НЦОЗ напоминает жителям не забывать принимать меры по профилактике инфекционных заболеваний во время собраний, то есть чаще мыть и дезинфицировать руки, а также соблюдать этикет кашля и чихания, и оставаться дома, если они чувствуют простуду или подобные симптомы.

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