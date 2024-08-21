Этим летом заболеваемость коронавирусом в Литве выше, чем в прошлом году

Сообщается, что число новых случаев заражения коронавирусом в Литве начало расти с июля. По данным НЦОЗ, это число выросло с 267 случаев до 1377 случаев в неделю. Последнее количество заболеваний зафиксировано на 33-й неделе года – 12-18 августа.

„По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) за 32-ю неделю, рост активности вируса COVID-19 начался примерно на 6 недель раньше, чем летом 2023 года, но тенденции схожие. (...) В Литве также наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19, который был зарегистрирован на 4 недели раньше, чем в 2023 году. Таким образом, в Литве наблюдается такая же ситуация, как и в Европе“, - цитируется в сообщении советник Отдела управления инфекционными заболеваниями НЦОЗ Грета Гаргасене.