Этим летом литовцы чаще выбирали уже проверенные туристические направления

„Германия и Норвегия уже несколько десятилетий лидируют среди тех, кто едет на заработки, а Польша и Латвия, до которых легко добраться на автомобиле, привлекают отдыхающих в качестве альтернативы литовскому взморью. Популярность Турции в этом году можно объяснить более ранним летним сезоном и чрезвычайно частыми рейсами из Литвы, между тем Швейцария, куда лыжники обычно отправляются зимой, могла бы заинтересовать соотечественников растущей популярностью активного отдыха в горах“, – цитируется в пресс-релизе руководитель компании мобильной и фиксированной связи Эгле-Соната Падагайте.