2024.08.30 07:08

Этим летом литовцы чаще выбирали уже проверенные туристические направления

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viešbutis
Viešbutis
ФОТО: Shutterstock

Этим летом литовцы чаще ездили в отпуск в соседние и более отдаленные страны Европы.

По подсчетам Telia, больше всего мобильных данных этим летом использовали соотечественники, находившиеся в Германии, Польше, Латвии, Норвегии и Италии.

По данным компании, наибольший рост объемов роуминга был зафиксирован в Турции и Швейцарии – там спрос на мобильный интернет вырос на 93% и 70% соответственно.

„Германия и Норвегия уже несколько десятилетий лидируют среди тех, кто едет на заработки, а Польша и Латвия, до которых легко добраться на автомобиле, привлекают отдыхающих в качестве альтернативы литовскому взморью. Популярность Турции в этом году можно объяснить более ранним летним сезоном и чрезвычайно частыми рейсами из Литвы, между тем Швейцария, куда лыжники обычно отправляются зимой, могла бы заинтересовать соотечественников растущей популярностью активного отдыха в горах“, – цитируется в пресс-релизе руководитель компании мобильной и фиксированной связи Эгле-Соната Падагайте.

Как показывают данные компании, количество иностранцев, приехавших в Литву этим летом, по сравнению с прошлым годом изменилось незначительно. Судя по мобильным данным, большинство прибывших в Литву было из Норвегии, Великобритании, Польши, Германии и Латвии.

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