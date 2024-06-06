Эти улицы Вильнюса лучше объезжать: где бывает больше всего ДТП

„По количеству запросов на погашение страховок лидирует улица Укмергес. Далее идут проспекты Саванорю и Лайсвес, а также улицы Жирмуну и Озо. На этих улицах Вильнюса происходит почти 1/5 всех ДТП, поэтому там надо быть очень внимательными“, – сказал представитель компании Balcia Insurance SE Томас Лизунас.

„По нашим данным, весной, летом и осенью больше всего ДТП фиксируется в светлое время суток, в хорошую погоду –когда нет осадков и светит солнце. Похоже, водители расслабляются, теряют бдительность. В плохую погоду водители бывают более внимательными и собранными“, – сказал Лизунас, заметив, что чаще всего ДТП случаются не в часы пик.