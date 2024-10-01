Эти редкие и охраняемые птицы – настоящие короли пущ: натуралисты поделились уникальными кадрами

„Как и каждый год, выращенных в питомнике глухарей выпустили на волю. 23 сентября отпустили шесть самок и одного самца“, – сообщают специалисты резервата.

„Каждая отпускаемая птица ведет себя иначе. В этом году одна самка вела себя очень агрессивно, что среди самок бывает редко. Когда ее несли к тому месту, где должны были отпустить, пыталась ударить клювом, а, оказавшись на земле, как самец распушила перья, опустила крылья, заняв оборонительную позу.

В питомнике в такую позу вставала лишь одна самка, защищая своих малышей. Одна самка, наверное, испугалась леса и повернула назад, но в питомник не полетела.