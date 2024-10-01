2024.10.01 07:34

Эти редкие и охраняемые птицы – настоящие короли пущ: натуралисты поделились уникальными кадрами

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Kurtiniai
Kurtiniai
ФОТО: Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas

Глухари – очень красивые лесные птицы, которые включены в Красную книгу Литвы. Вейшвильский государственный природный резерват уже выпустил из питомника на волю 83 глухаря. Натуралисты поделились уникальными кадрами, запечатленными в дикой природе.

„Как и каждый год, выращенных в питомнике глухарей выпустили на волю. 23 сентября отпустили шесть самок и одного самца“, – сообщают специалисты резервата.

„Каждая отпускаемая птица ведет себя иначе. В этом году одна самка вела себя очень агрессивно, что среди самок бывает редко. Когда ее несли к тому месту, где должны были отпустить, пыталась ударить клювом, а, оказавшись на земле, как самец распушила перья, опустила крылья, заняв оборонительную позу.

В питомнике в такую позу вставала лишь одна самка, защищая своих малышей. Одна самка, наверное, испугалась леса и повернула назад, но в питомник не полетела.

Когда их отпускают, птицы сами решают, куда им направляться и где искать себе территорию в Каршувской пуще. Еще одного самца выпустили весной“, - указали работники резервата.

Kurtinio patinas

Глухари водятся в Литве только в самых больших пущах на юге и на востоке страны – в Лабанорской, Руднинкайской, Дайнавской, Капчаместской. Небольшие популяции этих птиц были также обнаружены на болотах Рокишкского района около Латвии и в Вильнюсском районе на границе с Беларусью.

Kurtinys

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