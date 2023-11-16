Эти расстройства диагностируют у 1 из 8 жителей Литвы: но реальные цифры еще выше

"Как мы уделяем внимание физическим упражнениям, зарядке, так мы должны оценить себя изнутри. Еще один совет – как в случае тревоги, так и в случае депрессии часто человек не может поставить себе диагноз сам. Важно следить за состоянием близких: если сильно меняется их поведение, самочувствие, мы видим их раздражение, беспокойство, плохой сон, замедление реакции, отсутствие радости, человек ничего не хочет, им нужно помочь, поговорить с ними, поскольку оценить себя всегда сложнее, со стороны иногда видно лучше", – рекомендует Марцинкявичюс.

"Когда раньше проводили курсы о перегорании, отмечали много плюсов – ой, здорово, у нас такой курс был. В последние годы такие курсы особенно актуальны. Работники и люди вообще говорят, что не успевают, что живут в сильном стрессе, напряжении. Не только беспокойство, но и продолжительный стресс может привести к болезни. Был собран немалый список причин перегорания. Их много - и внутренних, когда человек не умеет планировать время или не может остановиться, бежит от проблем, от одиночества, от страха смерти, но проблемы могут быть не только внутренние, но и внешние. Я говорю о том, что в самой организации может быть все так устроено, что у человека нет времени для передышки. Мы все знаем, что работников не хватает, – один работает за 2-3, много проектов, большие нагрузки. Я всегда говорю, что эту проблему надо решать комплексно: недостаточно провести курсы – поучились работники и начали жить иначе. Нет, к проблеме надо подходить на уровне организации – может, менять процессы труда, снижать нагрузки, заботиться не только через личную связь, взгляд, но и посмотреть, как работает организация как система", – сказала собеседница.