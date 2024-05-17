Эта тенденция вызывает беспокойство: города и многоквартирные дома переполнены, частные дома – роскошь

Свой дом со двором и всеми достоинствами остается роскошным товаром, он по карману не всем. Конечно, существует не только экономический фактор, но он значим и в Литве, и в Испании, и в других странах ЕС.
По информации Государственного агенства данных, в 2004 г., в год вступления Литвы в ЕС в стране было 1 300 038 домов, из них – частных 462 193, многоквартирных – 837 845. В 2018 г. – было 1 472 623 дома, из них – частных 602 959, а многоквартирных – 869 664. В 2022 г. – 1 556 099 домов: частных 657 026, многоквартирных – 899 073.
С 2004 по 2022 г. появилось 194 833 частных и 61 228 многоквартирных домов. Частных домов появилось больше, чем многоквартирных, но надо помнить, что в многоквартирных поселяется больше семей.
Похожие тенденции наблюдаются по всей Европе. И хотя привычки южан отличаются от привычек жителей северных стран, вопрос выбора жилья делает людей похожими. В Испании 65,5% жителей живут в квартирах, таковы данные "Евростата". Литва в этом показателе отстает, но отрыв невелик. Похожие данные фиксируются на Мальте, в Италии, Швейцарии и Германии.
Как в Литве, так и в Испании один из главных факторов - экономический: квартиры в похожих местах обычно бывают дешевле домов и более привлекательны в плане инвестиций.
Собеседник испанского издания El Confidencial Серджио Нассаре, профессор гражданского права, сказал, что в их стране многоквартирные дома стали строить после гражданской войны в Испании. Много домов было разрушено, появилась потребность в новых зданиях, в 1960-ых начался бум на строительство новых многоквартирных домов. Жилье в стране стало доступнее. В Греции потребность в многоквартирных домах появилась при схожих условиях, после войны.
Еще один фактор, объединяющий Литву и Испанию – нежелание арендовать жилье. И хотя в Литве люди стали охотнее арендовать квартиры, но аренда непривлекательна ни в экономическом, ни в социально-респектабельном плане: многие, наверное, слышали, как обсуждая людей, считают, сколько лет он не может купить свое жилье.
По данным El Confidencial, испанцы предпочитают свое жилье: 75,2% домашних хозяйств живет в своих квартирах. А литовцы свое жилье ценят еще больше: опережают испанцев на 10 процентов.
Выросла в своем доме, вернуться в него не хотела бы
"Я выросла в своем доме, в небольшом городке, потом уехала учиться в столицу. С тех пор живу в квартире, и по крайней мере в Литве в доме жить не планирую", – сказала 31-летняя Мария. Женщина сказала, что свой дом у нее ассоциируется с работой и постоянными заботами.
"Был газон, огород, теплица, асфальтированная часть двора. Мы не жили на хуторе, у нас не было очень много земли, но работы было достаточно. И траву косить, и двор подметать, снег убирать, полоть грядки, красить забор. Конечно, обо всем заботились родители. Но сейчас я понимаю, что если бы сейчас был дом, все эти заботы были бы на моем муже", – сказала женщина.
Она считает жизнь в квартире более удобной. Мария живет в многоквартирном доме, где есть председатель жилтоварищества, которая получает зарплату и решает все проблемы.
"Даже мытье окон организует", – радуется Мария. На вопрос, не хочется ли ей быть ближе к природе, иметь свой огород, она ответила, что понимает, что такая возможность - плюс.
"Да, иногда приятно посидеть на травке, выйдя из дома. Я ценю и домашние овощи. Но иметь все невозможно, выбираешь приоритет, а для меня это удобство. Тем более, что в Вильнюсе я не хочу жить нигде, кроме центра. Дом здесь мне не по карману, а квартиру я могу себе позволить. Я люблю природу, мы ездим в усадьбу к родителям мужа, на море, в другие страны, где красивая природа. Экологические овощи я покупаю и беру у близких. В идеале я хотела бы свой дом в районе Ужупис, нанимала бы работников, которые следили бы за двором. Но, к сожалению, на данном этапе жизни, такой образ жизни мне не по карману, даже при том, что доходы у меня выше средних", – сказала Мария, заметив, что квартира больше отвечает ее образу жизни, характеру и привычкам.
Квартиры покупает и молодежь и пожилые люди
"Большим спросом все еще пользуются квартиры", – заметил брокер Арунас Рагялис.
Он сказал, что это отражается и в числе заключенных сделок: квартир продают почти в два раза больше, чем домов.
"Такое жилье больше подходит большинству покупателей, поскольку его местоположение и инфраструктура лучше приспособлена для постоянной жизни", – поделился специалист.
Рагялис обратил внимание на то, что нередко покупатели ищут такую квартиру, которая обладала бы хотя бы частью достоинств дома.
"Многие хотят террасу, небольшой многоквартирный дом и т.д. Такие объекты пользуются большим спросом. Однако их бывает немного. Большинство клиентов оценивают плюсы и минусы жизни в квартире со всеми достоинствами жизни в городе и жизни в частном доме. Вопрос становится особенно актуальным, когда находят дома по цене квартир", – заметил специалист.
На вопрос, меняется ли тенденция в последнее время, он ответил, что все больше людей ищет возможность поселиться в городе.
"Больше всего людей привлекают микрорайоны, находящиеся рядом с центром, в Вильнюсе – Науяместис, Жверинас, Шнипишкес, где лучше развита инфраструктура", – сказал специалист.
Он заметил, что в новых проектах площадь жилья последовательно уменьшалась и стала рекордно маленькой: в среднем меньше 50 кв. м. А вот количество просторных квартир для семей сократилось.
"Большая часть застройщиков вообще не строит большие квартиры, их строить невыгодно. Поэтому молодым семьям приходится выбирать частные дома вдали от центра", – рассказал о реальности Рагялис.
Он заметил, что квартиры чаще всего покупают люди, которые покупают первое жилье и те, кто покупает жилье как инвестицию. Кроме того, квартиры покупают люди старшего возраста – им уже не нужны просторные квартиры.
Дома обычно покупают люди 35-45 лет, семьи с детьми. Рагялис сказал, что у части владельцев квартир есть усадьбы.
"Это эмоциональные покупки, людям хочется природы, побыть летом на свежем воздухе. Возможно, усадьбы покупают жители квартир, которые хотят компенсировать нехватку природы. Это было видно во время карантина", – рассказал специалист.
"Темп жизни многих вильнюсцев ускоряется. Люди много времени проводят на работе, в поездке на работу, в спорт-клубе и т.д. Семьи с детьми возят детей в детские сады и школы, на кружки и назад. Это одна из причин, по которым часто выбирают квартиру, так люди экономят время. Часто многоквартирные дома бывают на более развитых территориях, поэтому времени на переезды требуется меньше. В многоквартирных домах всю техническую часть берет на себя администратор, если что-то сломалось, не надо самим заботиться, достаточно сообщить администратору. Житель своего дома – сам себе хозяин, но и все проблемы решает сам. Кроме того, эксплуатация дома стоит дороже", – обобщил Рагялис.
Город предлагает другое счастье
Социолог Тадас Шарунас сказал, что выбор определенного типа жилья зависит от доходов, возможности кредитования и образа жизни.
"Если посмотреть на крупные города, то какое-то наблюдался процесс субурбанизации, люди перебирались в дома за город. Однако последние данные переписи, по крайней мере в Вильнюсе, показали иные тенденции. Некоторые люди продолжают перебираться за город, чтобы жить в своем доме, но часть людей возвращается в город. Районы, построенные в период соцмодернизма стареют, а люди перебираются ближе к центру. Одним словом, есть две тенденции, одна из них – возвращение в город, в квартиры", – сказал социолог.
На вопрос, остается ли собственный дом роскошью или в глазах современного общества считается бременем, он ответил, что дом - роскошный товар. По словам Шарунаса, лишь небольшая часть общества может себе позволить дом в дорогом месте.
"В центре земля, как известно, намного дороже, чем за городом или в деревне. Квартира, если она в центре, будет меньшей площади, но она стоит на самой дорогой земле. Просто мерило роскоши иное", – сказал он.
На вопрос, какие еще социальные факторы могут влиять на переселение в квартиры, Тадас Шарунас сказал, что один из основных факторов при выборе жилья - размер семьи. Если это семьи с детьми, то им нужно больше места.
"Некоторые люди покупают жилье раз в жизни, выбор бывает нешироким, все упирается в том числе и в финансы. В нашей стране наблюдается как внутренняя миграция - люди из деревень едут в города, так и внешняя – за границу.
Люди пытаются реализовать себя в профессиональном плане и ищут экономическое благосостояние там, где оно доступно. Итак, когда мы говорим о жилье, скорее, говорим о возможностях. Ну, а города, чаще всего - то направление, в котором возможностей больше. Вильнюс в Литве - единственный быстрорастущий город. Но сейчас эти возможности роста снижаются – вообще, число жителей в нашей стране сократилось, дальнейший рост возможен только за счет иммиграции. Это сказывается на доступности жилья в городе. Что касается счастья, я бы не сказал, что жизнь в сельской местности, где мало людей, много земли или большая площадь жилья, обязательно с этим счастьем связана. Если там человек не может реализовать себя в профессиональном плане, не может осуществлять свои мечты, то, возможно, и не может чувствовать себя счастливым. В таком случае он перемещается туда, где таких возможностей больше. А в городах этих возможностей всегда было больше.
Конечно, за определенную личную и финансовую цену. Городская жизнь - специфический продукт современности, здесь можно быть счастливым по-другому. Город, особенно большой, предлагает анонимность. Здесь ты можешь не знать своих соседей, что в сельской местности практически невозможно, поскольку часто это единственные люди, которых ты встречаешь на протяжении многих недель. Твой круг в городе может формироваться органично, в рамках, к примеру, твоей профессии, хобби. Людей здесь объединяет другое, можно выбирать среду с похожими взглядами и хобби. Тут много свободы, это создает счастье. Не только комфорт, который дает пространство, является источником счастья, город предоставляет другие возможности", – сказал Шарунас.
Надо прибавить, что испанскому порталу El Confidencial профессор Нассаре также говорил о привлекательности больших городов – Мадрида и Барселоны – именно потому, что там есть работа и другие возможности, которых нет в сельских местностях.
Шарунас на вопрос о том, развенчивают ли так мифы о том, что мы живем близко, но на самом деле безгранично далеки друг от друга, и это является трагедией современного человека, сказал, что разрыв связей с соседями - просто последствие жизни в городе.
"Те представления о том, что все всех знают, двери для всех открыты – это явление сельской жизни. Связи, которые люди создают в городе, иные. Обычно в городе нет места для таких связей. Отношения с соседями в городе обычно практичные: решение общих проблем в доме, конфликты из-за парковки, какие-то проблемы и необходимость обращаться в муниципалитет. Здесь наблюдается хозяйственная общность, точечная – она не дает удовольствия", – сказал социолог.
На вопрос, правда ли, что люди старшего возраста выбирают дома, а молодежь – квартиры, потому что пожилым хочется копаться в земле, а молодым пользоваться возможностями города, Шарунас ответил, что это объясняется иначе.
"Бабушки в огородах - скорее исторический момент. Наша модернизация проходила в советское время, когда люди массово переезжали из сел. Для них жизнь в городе была новинкой, люди устраивали клумбы около многоквартирных домов, сажали рядом с домами деревья: оживляли пространство. Эти привычки они привезли из деревни. Для пожилых людей в наше время город уже не новинка, это их история", – сказал социолог.
"Надо заметить, что в каждой возрастной группе есть люди, живущие в квартирах. Но что касается потребностей в жилье, она касается людей репродуктивного возраста – когда в семье появляются дети, которых может быть много. Тогда появляется проблема жилплощади, которая в центре города стоит дорого. Что мы видим в исследованиях, это личная история жизни: взрослый человек и его представление о доме. Если он вырос в небольшом городе, в селе, его связь с пространством будет иной. Он будет лучше знать, что делать с землей, чем городской человек. Это влияет – детское представление, что такое дом, что в нем можно делать, остается. Этот опыт не исчезает.
Люди эти практики приносят из детства, оттуда, где они выросли, где жили. Это не всегда связано с возрастом. Дом - не только вещь, которую покупаешь и она у тебя есть – ты его создаешь: это твой опыт и понимание того, что с ним делать, чтобы он был домом. С другой стороны, можно противоречить личной истории. Иногда люди создают анти-вариант своего дома детства. Тогда уже сам переезд из деревни именно в квартиру - это декларация о создании иной истории, иного образа жизни. Это может вылиться в активный урбанизм, человек пытается перенять все, что дает город", – продолжил он.
Этот текст подготовлен Delfi в рамках Европейской инициативы PULSE, поддерживающей международное сотрудничество между журналистами. В подготовке этой публикации участвовала Ана Сомавилла из издания El Confidencial.