Эта привычка водителю может дорого обойтись: штраф и лишение прав - еще не самое страшное

В передаче Delfi rytas экспертом по безопасности дорожного движения Дарюс Канапинскас рассказал об опасностях, которые таятся в пробках, когда водители любят смотреть в свои телефоны, и о том, как избавиться от этой опасной привычки. Автомобиль как оружие

Дарюс Канапинскас, эксперт по безопасности дорожного движения, поддерживает более строгий закон, запрещающий использование телефона за рулем автомобиля до его остановки. Он отмечает, что в прошлом водители придумывали разные отговорки — например, когда машина с системой «старт-стоп» останавливалась на светофоре и двигатель выключался, водители считали, что могут заниматься посторонними делами, в том числе пользоваться телефоном.

"Лично я ни разу не видел, чтобы военнослужащий, тренируясь на полигоне с оружием, держал бы в одной руке оружие - другой руке телефон и мог бы управлять обоими предметами. Нас, автомобилистов, также можно приравнять к подобным ситуациям. Машина - обычное оружие. Находясь за рулем, мы тоже создаем такие ситуации, что мало не покажется. В этом и кроется суть: как мы воспринимаем движение, как мы защищаем жизнь других, свою жизнь и насколько мы честны", — говорит Д. Канапинскас.