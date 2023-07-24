Эта привычка водителю может дорого обойтись: штраф и лишение прав - еще не самое страшное

В передаче Delfi rytas экспертом по безопасности дорожного движения Дарюс Канапинскас рассказал об опасностях, которые таятся в пробках, когда водители любят смотреть в свои телефоны, и о том, как избавиться от этой опасной привычки.
Автомобиль как оружие
Дарюс Канапинскас, эксперт по безопасности дорожного движения, поддерживает более строгий закон, запрещающий использование телефона за рулем автомобиля до его остановки. Он отмечает, что в прошлом водители придумывали разные отговорки — например, когда машина с системой «старт-стоп» останавливалась на светофоре и двигатель выключался, водители считали, что могут заниматься посторонними делами, в том числе пользоваться телефоном.
"Лично я ни разу не видел, чтобы военнослужащий, тренируясь на полигоне с оружием, держал бы в одной руке оружие - другой руке телефон и мог бы управлять обоими предметами. Нас, автомобилистов, также можно приравнять к подобным ситуациям. Машина - обычное оружие. Находясь за рулем, мы тоже создаем такие ситуации, что мало не покажется. В этом и кроется суть: как мы воспринимаем движение, как мы защищаем жизнь других, свою жизнь и насколько мы честны", — говорит Д. Канапинскас.
Тем, кто любит смотреть в свой телефон во время вождения, эксперт по безопасности дорожного движения предлагает небольшой бесплатный эксперимент, который поможет вам понять, насколько дорого может обойтись просмотр вашего телефона. "Мы опускаем глаза на телефон или приборную панель, снова смотрим вверх и ловим, когда наш взгляд снова фокусируется на предметах. Полсекунды до секунды пройдет. От физики не убежишь - возьмем скорость передвижения по населенному пункту. Автомобиль, двигаясь со скоростью 50 км/ч проезжает практически 14 метров за одну секунду. Если возьмем скорость 90 км/ч, то получим 20 метров и более. Мы знаем, что иногда даже 10 сантиметров бывают важны", — говорит Д. Канапинскас.
По его словам, опытные водители зачастую более понимающие в этом вопросе — эксперт отмечает, что молодые водители склонны чаще рисковать.
"Чем больше водительский стаж, тем больше он понимает, что во время вождения не должно быть никаких посторонних действий. Когда разговариваешь с опытными водителями постарше, очень часто слышишь, что они планируют свои поездки и, например, не ездят в темное время суток, а на вопрос о телефоне без всякого юмора качают головой и недоумевают, какие еще телефоны могут быть за рулем", — отмечает Д. Канапинскас.
Лучший контролер - сам водитель
Водитель, смотрящий в свой телефон, не только представляет опасность для себя, но и ставит в неудобное положение других участников дорожного движения. Большинству людей наверняка знакома ситуация, когда очередь машин не может двигаться при включении зеленого сигнала светофора, потому что водитель впереди занят телефоном. К сожалению, чужой звуковой сигнал вряд ли в будущем изменит привычки невежественного водителя. Что, если бы все участники дорожного движения открыто проявляли нетерпимость к такому поведению - жестами, сигналами?
"Психологи советуют, чтобы мы как можно меньше разговаривали друг с другом жестами, потому что непонятно, какое настроение у вашего коллеги, которого я не могу назвать конкурентом или соперником. Он может неправильно понять мой жест, и в суде может случиться всякое. Желая предупредить, проще всего было бы проезжая показать, просигналить, но местами правила это ограничивают. Самый большой фактор контроля — это мы, сами водители — мы должны как можно меньше заниматься посторонними делами", — отмечает эксперт по безопасности дорожного движения.
Он просит отметить, что ничего не произойдет, если мы остановившись, отреагируем на полученное сообщение. Сравнивая, он отмечает, что использование телефона за рулем ничем не отличается от загрязнения окружающей среды.
"Если мы пользуемся телефоном во время вождения, останавливаемся на светофоре и не можем двигаться вовремя, начинаем газовать, то мы автоматически засоряем окружающую среду. Все следует начинать с себя и ни в коем случае не следует акцентироваться на штрафах, которые сейчас увеличились и которые теперь могут привести даже к лишению водительских прав. Должностные лица должны как можно меньше разъяснять такие вещи, а выполнять те работы, где их вмешательство необходимо более всего", – говорит Д. Канапинскас.