Эта дорога в Литве настоящий кошмар: спасение только одно – безопасная скорость

Эту дорогу нередко называют позором и самой плохой дорогой в Литве. Ежедневно по ней проезжают тысячи литовцев и иностранцев, поскольку дорога – международная.

И если прежде водители жаловались, что со временем после езды по такой дороге ломается подвеска, а бетонные плиты, которые там положили еще в советское время, в жару приподнимаются, то в этом году появилась еще одна проблема.

В редакцию Delfi обратился читатель, который поделился фотографией из приложения Waze, и сказал, что хорошие люди отметили ямы и колдобины на этой дороге, если попадешь в такую яму – резина будет испорчена.

По словам мужчины, дорожные службы не спешат заделывать ямы, каждый день нескольким водителям приходится менять рваную резину.

"И вдобавок ко всему - дорога платная", – удивлялся читатель Delfi, подчеркнув, что коммерческие транспортные средства должны платить за эту дорогу.

Одна читательница Delfi поделилась снимками ночного ДТП.

"Попали и мы. 10-км от Молетай в сторону Вильнюса. Пообщались с другим водителем, который попал в ту же яму", – рассказала женщина.

Она поделилась фотографиями в социальной сети, пользователи шутили, что фото больше напоминает фотографию поверхности Марса, чем литовской дороги.

Владелец дороги А14 Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) рассказала Delfi, указала, что за дорогой следит АО Kelių priežiūra. Компания выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах.

"АО Kelių priežiūra информировала нас, что на дороге A14 такие ямы появляются из-за смены погоды. При колебаниях температуры около/выше 0 градусов, попадающая в бетон вода позже замерзает и разрывает поверхность. АО Kelių priežiūra оперативно чинит такие участки", – заметил представитель ЛДАД Эвалдас Тамарюнас.

По его словам, о местах, где проводят ремонт, водителей информируют с помощью знаков, иногда около таких ям дежурят рабочие Kelių priežiūrа, полиция.

Тамарюнас указал, что в ПДД сказано, что водители не должны превышать скорость. Кроме того, выбирая скорость, они должны учитывать ряд факторов и притормаживать перед препятствиями и объезжать их.