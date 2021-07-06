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Департамент полиции и погранохраны в среду пришлет в Литву полицейское подразделение ESTPOL5, которoe поможет в борьбе с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Беларуси.
Эстония отправляет в Литву полицейское подразделение в помощь в борьбе с нелегальными мигрантами
© VSAT

2 июля Литва объявила чрезвычайную ситуацию в связи с большим потоком нелегальных мигрантов из Беларуси.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерт Беличев сказал: "Поскольку в ближайшее время масштаб нелегальной миграции на границе Литвы и Беларуси останется большим, в помощь Литве будет отправлено полицейское подразделение ESTPOL5".

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В Литву из Эстонии на месяц прибудет команда из 10 человек, пятеро из которых изначально должны были отправиться на разрешение миграционного кризиса в Словению. Точные задачи перед сотрудниками ESTPOL5 будут поставлены на месте, однако Литве будет на руку помощь Эстонии, например, наблюдение за территорией с помощью дронов, охрана объектов и контроль положения.

"Оказание помощи Литве – это часть двухстороннего договора о сотрудничестве между Эстонией и Литвой. Мы поддерживаем Литву в разрешении кризиса и каждая такая операции дает нашим людям ценный опыт. Не менее важен и вклад в общее международное сотрудничество и если помощь потребуется Эстонии, то и у нас есть союзники, которые поддержат нас в сложной ситуации", – заметил Беличев.

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