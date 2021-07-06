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Эстонская полиция и пограничная служба в среду пришлет в Литву бригаду сотрудников ESTPOL5, которая поможет в борьбе с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Беларуси.
Эстония отправляет в Литву бригаду в помощь в борьбе с нелегальными мигрантами
© VSAT

2 июля Литва объявила чрезвычайную ситуацию в связи с большим потоком нелегальных мигрантов из Беларуси.

Руководитель отдела пограничного контроля PPA Эгерт Беличев сказал: "Поскольку в ближайшее время масштаб нелегальной миграции на границе Литвы и Беларуси останется большим, в помощь Литве будет отправлена команда ESTPOL5".

В Литву из Эстонии на месяц прибудет команда из 10 человек. Точные задачи перед сотрудниками ESTPOL5 будут поставлены на месте, однако Литве будет на руку помощь Эстонии, например, наблюдение за территорией с помощью дронов, охрана объектов и контроль положения.

"Помощь Литве будет оказана в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве. Мы поддерживаем Литву в вопросе решения кризиса, каждая подобная операция является бесценным опытом для наших людей. Не менее важен и вклад в рамках двустороннего сотрудничества, если помощь потребуется Эстонии, у нас будут союзники, которые окажут нам поддержку", – заметил Беличев.

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