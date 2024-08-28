Эстонцы не скрывают радости: литовцы за выходные оставили в Таллинне несколько десятков тысяч евро

Лучший результат среди литовцев показал Гедиминас Паеда – 4:14:12 ч. Он на этой дистанции стал чемпионом Литвы 2024 г. Второе место - Мантас Яблонскис (4:16:19 ч.), третье – Эмилис Лаужикас (4:46:55 ч.).

На дистанции Ironman 1,9 км/ 90 км/ 21 км в состязаниях участвовали 50 литовцев.

Всего на этой дистанции выступили 37 литовских спортсменов.

Чемпионкой Литвы на этой дистанции стала Рута Цимарманайте – 10:44 ч., в общем зачете – 14-е место.

В общем зачете он занял высокое 6 место, а победил датчанин Магнус Вестергаард – 8:39:22 ч.

Чемпионом литовского Ironman (3,8 км плавание, 180 км езда на велосипеде и 42 км бег) в Таллинне стал Томас Бурбулис - 8:50:47 ч.

Среди женщин первое место у Уне Наркунайте (4:59:09 ч.), второе – Аугманте Алишаускайте (5:35:58 ч.), третье – Раминта Далгедайте-Башкене.

Состязания Ironman в нашем регионе проводят только Польша и Эстония.

Регистрация стоит от 600 до 300 евро (зависит от дистанции).

Почему чемпионаты Литвы не проводят в Литве?

По словам генсека Литовской федерации триатлона Дайнюса Шимкайтиса, все упирается в финансы и количество спортсменов.

„Расходы – огромные, а участников мало. Еще один момент, в Литве нет полностью закрытых трасс – а в Таллинне все участники чувствуют себя защищенными.

Литовская федерация велоспорта также проводит чемпионаты в Латвии и Эстонии.