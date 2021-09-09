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В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил временные меры защиты по делу пяти граждан Афганистана против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.
Migrantų stovykla Rūdninkuose
Migrantų stovykla Rūdninkuose
© DELFI / Gabrielė Grinkaitė

ЕСПЧ сообщил, что принял такое решение в деле Садида и других лиц против Литвы, связанным с пятью гражданами Афганистана, которые утверждают, что попали в Литву через границу с Беларусью, и скрываются в стране.

Как говорится в сообщении суда, временные меры защиты действуют до 29 сентября. В нем также отмечается, что заявителями являются граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе этого года. С этого времени они пытались попасть в Литву, стремясь получить политическое убежище. Мигранты утверждают, что сбежали от преследований перенявшего контроль в Афганистане талибского режима.

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ЕСПЧ также отмечает, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, были возвращены в Беларусь, застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории Литвы.

Граждане Афганистана просят ЕСПЧ остановить их переселение в Беларусь и решением Страсбургского суда Литве до 29 сентября указано, что они не могут быть выселены из страны, на территории которой уже находятся.

В этом году в Литву через границу с Беларусью попали более 4,1 тыс. незаконных мигрантов.

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