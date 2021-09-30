ЕСПЧ не продлил временные меры защиты в деле пяти афганцев против Литвы

В пресс-релизе ЕСПЧ указано, что такое решение принято с учетом того, что упомянутые граждане Афганистана находятся на территории Литвы и правительство "гарантировало суду, что они не будут высланы из Литвы, пока не будут рассмотрены их прошения о предоставлении убежища".

В сообщении страсбургского суда также указано, что афганцы могут заново обратиться с просьбой применить временные меры защиты, если того потребуют обстоятельства.

Суд также решил, что содержание дела носит конфиденциальный характер, чтобы заявители могли оставаться анонимными.

В начале сентября ЕСПЧ применил временные меры защиты в деле пяти граждан Афганистана против Литвы, временно не разрешив высылать их из страны. Срок действия этого решения истекает в четверг.

В сообщении ЕСПЧ говорилось, что заявители - граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе этого года. Мигранты утверждают, что бежали из Афганистана, так как их преследовали перенявшие контроль над страной талибы.

Эти мигранты еще до решения ЕСПЧ были задержаны на границе. Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) утверждает, что они прибыли из Беларуси и потому их развернули на границе. В середине сентября пограничники задержали их еще раз, однако на этот раз разрешили обратиться за предоставлением убежища.

Литва обратилась в ЕСПЧ с просьбой отменить решение о временных мерах защиты.

СОГГЛ информирует, что не располагала данными о том, что до задержания 9 сентября афганцы находились в Литве.

Адвокат афганцев Аста Астраускене говорит, что нелегальные мигранты в Литве некоторое время жили в усадьбе, хозяева которой и помогли им связаться с адвокатом. По ее словам, позже, когда афганцы встретились с пограничниками, они были выдворены в Беларусь.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.