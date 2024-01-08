ESO: в понедельник часть жителей из-за холодов осталась без электричества

"Утром зафиксировали 800 случаев сбоя с поставками электроэнергии из-за холодов. Больше всего потребителей, у которых фиксировались сбои, проживали в Утенском регионе. Поломка была в сети Litgrid, однако потребителям быстро восстановили поставки, подключив их к другой линии, уже в 7.27 ч. всем потребителям возобновили поставки", – сказала Юодкене.

"Сегодня утром ESO фиксировал много сообщений о сбоях с поставками газа. Такие проблемы мы стараемся устранять как можно скорее", – прибавила она.

Несмотря на то, что больше всего проблем было в Утенском регионе, где ночью температура опустилась до 27,5 градусов, были сообщения о сбоях в Алитусском, Каунасском, Паневежском и Клайпедском регионах.