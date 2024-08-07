ESO сообщает о восстановлении электроснабжения всем жителям, оставшимся без электричества из-за бури

„Сеть еще нуждается в полном ремонте с технической стороны, однако снабжение восстановлено всем потребителям“, – сообщила представитель ESO Раса Йодкене агентству Elta в среду.

По ее словам, электроснабжение некоторых жителей, у которых пострадали линии электропередачи, обеспечивается генераторами. В Вильнюсском регионе по-прежнему существует большая потребность в них, однако их точное количество постоянно меняется.

„Сеть ремонтируется и генераторы отключаются“, – сказала Р. Йодкене.