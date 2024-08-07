ESO сообщает о восстановлении электроснабжения всем жителям, оставшимся без электричества из-за бури

„Сеть еще нуждается в полном ремонте с технической стороны, однако снабжение восстановлено всем потребителям“, – сообщила представитель ESO Раса Йодкене агентству Elta в среду.
По ее словам, электроснабжение некоторых жителей, у которых пострадали линии электропередачи, обеспечивается генераторами. В Вильнюсском регионе по-прежнему существует большая потребность в них, однако их точное количество постоянно меняется.
„Сеть ремонтируется и генераторы отключаются“, – сказала Р. Йодкене.
ELTA напоминает, что из-за бури, разразившейся в минувшее воскресенье, затянулось восстановление электроснабжения, в результате чего некоторые потребители понесли убытки, поэтому ESO приняло решение выплатить компенсацию некоторым жителям. Она будет выплачена жителям, лишенным электроснабжения более чем на 72 час.
Вильнюсский районный, Радвилишкский, Йонишкский, Акмянский районный и Шяуляйский районный муниципалитеты объявили чрезвычайную ситуацию на муниципальном уровне из-за последствий бури.