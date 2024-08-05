ESO: после урагана без электричества остаются еще 400 потребителей

Представитель ESO Раса Юодкене сказала, что работы затягиваются, поскольку на этот раз ветер оборвал много проводов.

„Потребителей, которые лишились электричества в результате того, что поваленные деревья обрывали провода, было очень много. ﻿(...) Если идентифицируют такой факт, мы выезжаем на место, то на месте обнаруживаем несколько повреждений - 3-4 - на одном участке“, – сказала Юодкене.

По данным ESO, сейчас зафиксировано 300 клиентов, которые после урагана получают некачественную услугу (не хватает одной фазы). Еще около 200 клиентов не подключены к новой сети, поэтому работники ESO должны поехать на место и выяснить, восстановлена ли подача услуги.