ESO отрицает утверждения о неверном учете электроэнергии "умными" счетчиками

Жители в социальных сетях жалуются, что после установки "умных" счетчиков у них увеличился расход электроэнергии, они убеждены, что счетчики плохо работают, однако представитель ESO Паулюс Калмантас сказал, что это не так.

"Как старые обычные счетчики, так и новые "умные" счетчики работают правильно. Это нормально, что любая перемена у определенной небольшой группы людей вызывает немало вопросов, мы смело общаемся с жителями, пытаемся ответить на их вопросы и можем заверить, что учет ведется правильно. (...) Сам по себе "умный" счетчик электричества не накрутит", – сказал Калмантас в интервью LRT.

По его словам, больше счета после замены счетчиков могли быть у тех жителей, которые раньше неправильно декларировали показания.

"Бывают, конечно, и ошибки, ведь устанавливают больше миллиона счетчиков, но мы пока их не фиксируем, а когда жители начинают жаловаться – ответ есть, ошибка не в счетчике. Когда мы начали работу, заметили, что возникают проблемы из-за незадекларированных данных", – сказал Калмантас.

"Перед тем как поменять счетчик, работник фиксирует показания старого, разницу надо оплатить, потом появляется автоматический учет. У небольшой группы жителей сложилась такая ситуация, что этот показатель не совпал с тем, который был задекларирован, поэтому жителям и пришли счета больше обычного, ведь был определенный долг за прошедший период", – заметил он.

ESO с августа уже установил в Литве 200 000 счетчиков, 1/6 запланированного количества, в следующем году планируют установить 500 000.