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Правительство Литвы 30 мая приняло порядок компенсации цен на электричество и газ для потребителей, жители обращаются с вопросами в связи с компенсацией в компанию Energijos skirstymo operatorius (ESO).
ESO: что надо знать потребителям о порядке компенсации энергоресурсов
© Shutterstock

Представитель ESO Ренальдас Радвила отвечает на самые распространенные вопросы потребителей.

Какая компенсация ждет жителей?

Потребителю надо знать, что размер компенсации зависит от цены за 1 кВт/ч независимого поставщика, которого он выбрал.

После применения компенсации цена не может быть ниже 24 цт/кВт, а компенсация не может быть больше 9 цт/кВт.

Например:

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Цена выбранного поставщика составляет 31 цт/кВт, значит, компенсация будет 7 цт/кВт, потребитель платит 24 цт/кВт.
Если цена составляет 40 цт/кВт, то компенсация будет равна 9 цт/кВт, а окончательная цена – 31 цт/кВт.
Если цена составляет 24 цт/кВт или меньше, то компенсация не полагается.

Elektros kompensavimo tvarka
Elektros kompensavimo tvarka
© ESO

Как долго жителям будут платить компенсацию за газ и электричество?

Компенсации за электричество и газ жителям будут платить с 1 июля по 31 декабря 2022 г.

Кто из потребителей может рассчитывать на компенсацию? Получат ли компенсацию те, кто не выберет независимого поставщика?

Компенсацию получат частные потребители и другие потребители электроэнергии, у которых есть право на тарифы для частных потребителей (например: жилтоварищества, администраторы жилых домов). Компенсацию получат как те, кто выбрал частного поставщика, так и те, кто пользуется услугой гарантийной поставки.

Что надо делать, чтобы получить компенсацию?

Ничего делать не надо. Размер компенсации будет указан в счете.

Увидят ли жители в счете размер компенсации?

Да, размер компенсации можно увидеть в счете. Он будет указан в отдельной строке. Однако компенсация будет указана в счете за следующий месяц. Например, компенсацию за июль укажут в счете за август, а за август - в счете за сентябрь и т.д.

Как применяется компенсация в случае использования двойного тарифа?

Если клиент пользуется планом двойного тарифа, то компенсацию будут применять отдельно к каждой зоне. Например, если дневной тариф 33 цт/кВт, то к нему применяется компенсация 9 цт/кВт, а если ночной - 24 цт/кВт – то компенсация применяться не будет.

Будет ли действовать компенсация, если тариф 24 цт/кВт или меньше?

Нет, в этом случае компенсация не полагается.

Полагается ли компенсация потребителям, которые сами участвуют в производстве электричества?

Да, такие потребители смогут пользоваться компенсацией.

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