Это предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону о безопасном дорожном движении.

После устранения причин, приведших к признанию водительского удостоверения недействительным, водительское удостоверение снова будет признано действительным автоматическим путем отметки этого в Регистре водителей автотранспортных средств (вступает в силу с 1 января 2024 года).

Принятые поправки уточняют регламентирование использования устройств мобильной связи. Во время участия транспортного средства в общественном движении (за исключением случаев, когда транспортное средство стоит на месте) водителям запрещается пользоваться средствами мобильной связи, если они используются руками.

В Законе о безопасном дорожном движении установлено, что "остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время не больше, чем это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства".

"Приостановка на светофоре или в пробке – это не длительная остановка. Это понимается как вождение: останавливаешься, едешь, останавливаешься, снова едешь. Конечно, впереди может быть авария, тогда будут более длительные остановки, но это не стоянка, поэтому пользоваться мобильными средствами связи нельзя", - пресс-бюро канцелярии Сейма прокомментировал председатель Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

Решением Сейма ужесточены требования к пользователям устройств "свободных рук". Имеющие их смогут пользоваться устройствами мобильной связи только при закреплении такого устройства в специальном держателе или использовании оборудования транспортного средства (вступает в силу с 1 мая 2023 года).

В законе также утвержден запрет на участие в общественном движении транспортных средств, которые не причислены к специальным транспортным средствам, но оборудованы специальными световыми или звуковыми сигналами и/или помечены также, или аналогично, как помечаются специальные транспортные средства.

В понедельник за поправки к Закону о безопасном дорожном движении проголосовали 108 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержались 13 членов Сейма.