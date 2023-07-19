Если устали от пляжного отдыха, побывайте в других регионах Литвы: они порадуют вас обилием впечатлений

Кузнецы удачи

Путешествуя с детьми по городу Алитусу, стоит посетить парки. "Мы сами создаем счастье", - такими словами украшена бронзовая скульптура малой архитектуры, изображающая общающихся мать-белку Алсодру и бельчонка Содрюкаса. Эта скульптура не случайно украсила Алитус.

"Городской парк славится не только своими розами, но и живущими здесь белками, которые особенно нравятся маленьким посетителям парка. Не менее популярна скульптура белочки Люси. Так звали настоящую белку, которая отзывалась на это имя и с удовольствием брала орехи из рук людей", — рассказывает руководитель Алитусского центра туристической информации Лена Валентайте-Гудзинявичене.

Кроме того, белка, скорее всего, станет стимулом для малышей научиться читать. Скульптуру белки с книгой в руках, находящуюся на площади в Старом городе, возле домика по обмену книг стоит только погладить и вскоре появится непередаваемое желание читать книги.