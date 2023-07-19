Если устали от пляжного отдыха, побывайте в других регионах Литвы: они порадуют вас обилием впечатлений

Кузнецы удачи
Путешествуя с детьми по городу Алитусу, стоит посетить парки. "Мы сами создаем счастье", - такими словами украшена бронзовая скульптура малой архитектуры, изображающая общающихся мать-белку Алсодру и бельчонка Содрюкаса. Эта скульптура не случайно украсила Алитус.
"Городской парк славится не только своими розами, но и живущими здесь белками, которые особенно нравятся маленьким посетителям парка. Не менее популярна скульптура белочки Люси. Так звали настоящую белку, которая отзывалась на это имя и с удовольствием брала орехи из рук людей", — рассказывает руководитель Алитусского центра туристической информации Лена Валентайте-Гудзинявичене.
Кроме того, белка, скорее всего, станет стимулом для малышей научиться читать. Скульптуру белки с книгой в руках, находящуюся на площади в Старом городе, возле домика по обмену книг стоит только погладить и вскоре появится непередаваемое желание читать книги.
Привлекателен для семейного отдыха и Молодежный парк. Здесь есть чем заняться активной молодежи и любителям природы и искусства. Шахматы, катание на роликах, площадки для паркура, велосипедные дорожки и трасса для велосипедных гонок подходит для соревнований "один на один". Здесь также можно "заблудиться" в лабиринте любви или прогуляться по галерее скульптур под открытым небом. Даже самые маленькие найдут, где отдохнуть, а усталость можно смыть в озере Дайлидес, расположенном в самом городе.
Творческим настроением наполнены и другие пространства города Алитус: несколько лет назад были расписаны стены пяти городских зданий. Стоит полюбоваться игривыми граффити или рисунками, рассказывающими историю Алитуса.
Скульптура родоначальнице женского баскетбола и мечеть
Жители Алитиса искренне советуют: не проходите мимо Бутримониса, расположенного на пересечении трех дорог, и посетите единственную в Литве треугольную площадь. В старой части города, сформировавшейся до XVIII века, сохранилась сеть улиц и площадь в виде равностороннего треугольника, окруженная домами купцов и ремесленников ХХ века.
На площади можно не только поиграть на уличных музыкальных инструментах, но и познакомиться с историей баскетбола. Здесь по случаю 100-летия литовского баскетбола была установлена скульптура, посвященная памяти Сенды Вальвроженской, родоначальницы мирового женского баскетбола.
Не менее завораживает фонтан в форме колбы в центре площади. Внутри него вращается огромный водоворот воды, с наступлением темноты брызги воды отражаются разноцветными огнями. Сладкоежки возле фонтана найдут кафе, где можно полакомиться столистником, запеченным по рецепту местных татар.
Всего в 4 км от Бутримониса находится село Райжяй, основанное татарами в конце XV века. Въезжающих в деревню встречает памятник, посвященный великому князю Литовскому Витаутасу и 600-летию Жальгирисской битвы. В Райжяй — единственная татарская мечеть, действовавшая в Литве в советское время. Рядом с ним установлены двое солнечных часов, один из которых показывает местное время, второй - в польском Грюнвальде.
Обилие курганов
Также стоит посетить водопад Кумечяй, частично перекрывающий ручей Мятялите. Правда, красоту водопада и его окрестностей регулируют природа и времена года, поэтому и фотосессии здесь могут быть уникальными.
Самый известный курган Алитусского края Пуня впечатляет не только своей величественной историей, но и живописной панорамой Нямунаса. По мнению археологов, эта территория была заселена еще в каменном веке. Именно здесь стоял замок герцога Маргириса, здесь в XIV произошла знаменитая Пиленайская битва.
Руководитель Алитусского туристического информационного центра Л. Валентайте-Гудзинявичене рекомендует посетить городище Пуня в июле, во время традиционного праздника свежего хлеба. Основные акценты праздника - старинные традиции жатвы ржи, почитания хлеба. Здесь можно найти развлечения для всей семьи. В этом году празднование состоится 23 июля.
Не уступает по красоте и Алитусский курган, стоящий прямо в городе на берегу Нямунаса. Это своего рода смотровая площадка Алитуса, с которой открывается панорама города. Возле кургана можно расположиться в зонах отдыха или пройтись по прогулочным дорожкам. По словам Л. Валентайте-Гудзинявичене, любители культуры балтов должны посетить Алитусский курган 8-9 августа, когда к празднованию Дня балтийского единства будут плести скульптуры из соломы.
Мекка орнитологов и лебедей-шипунов
Нескольких часов может быть недостаточно для орнитологов в мекке биосферного заповедника Жувинтас. Старейшая охраняемая территория Литвы – настоящее царство диких птиц и нетронутой природы.Тысячи летающих журавлей, гусей, других водоплавающих и болотных птиц останавливаются на отдых на территории заповедника.
На влажных лугах Жувинтаса живет одна из самых редких певчих птиц в Европе – камышевка. Озеро также называют колыбелью литовских лебедей. Отсюда по литовским озерам расселились лебеди-шипуны. Для того, чтобы увидеть редкую птицу, придется запастись терпением, может быть, даже переночевать.
"Приехав в Жувинтас, не ожидайте сразу увидеть редкую птицу — природа вознаграждает самых терпеливых и настойчивых. Время весенней и осенней миграции птиц — настоящий рай для орнитологов, но и лето радует неожиданными появлениями птиц", — отметила , администратор центра посетителей заповедника Жувинтас.
Посмотреть на пернатых в телескоп можно со смотровой площадки, а вот бинокль пригодится при путешествии по специально оборудованной дорожке и на смотровой вышке. По словам Ю. Баублене, в ближайшем будущем на подступах к Жувинтасу можно будет переночевать, таким образом, появится возможность наблюдать за ночной жизнью птиц и за просыпающимся рано утром озером.