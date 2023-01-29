Если перейти по такой ссылке, пути назад не будет: как избежать неприятностей

"Я думаю, что мы наблюдаем пандемию цифрового мошенничества", – сказала LNK представитель банка SEB Вилия Науседайте. По ее словам, число случаев мошенничества в последнее время выросло не в процентах, а в разы. И жертвы мошенников - опытные пользователи технологий, сказала Науседайте.

"В числе пострадавших есть люди разного возраста – даже очень молодые. Это также люди разных профессий: врачи, юристы, даже специалисты в сфере ИТ. Они, возможно, хорошие специалисты в своей сфере, но если не знают, как проходят расчеты, попадаются на крючок" – сказала собеседница LNK.

По словам Науседайте, по-прежнему популярным способом мошенничества остается "пандемия ссылок". Однако мошенники находят новые способы, выдают себя за представителей курьерских служб, просят оплатить услуги по ссылке.

"Это самый эффективный способ мошенничества, высылаешь много ссылок, если кто-то открывает – уже удача и результат достигнут. Я бы сказала, что ссылки высылают не только в виде смс-сообщений, популярно вкидывать их в диалоги на торговых платформах. Например, мошенники выдают себя за курьерскую службу. Эти ссылки также вводят в заблуждение. И возможно, людям это напоминает расчет в электронном магазине, когда их направляют для оплаты в банк. Там нужно подключение, ПИН-коды. Это похожая система, но только внешне. Ведь ссылку дает не официальный поставщик", – сказала представитель банка SEB.

Она призвала соблюдать бдительность. Бдительность, по ее словам - самая лучшая защита. По ее словам, далеко не все люди слышали о мошенничестве, плюс постоянно появляются новые способы, вот люди и попадают в ловушку.

"Это сейчас технологически прогрессивные способы, с психологическим давлением, социальной инженерией. Мы призываем обратить внимание – если вы чувствуете давление или призыв что-то делать быстро – надо сразу сделать паузу. Мы это называем правилом "получаса", – сказала специалист.

Собеседница LNK сказала, что такая пауза позволит человеку прийти в себя и все обдумать.

"Мы можем подумать, что происходит. Это позволит критически оценить ситуацию, в это время можно позвонить в банк и проконсультироваться. Но только звоните в банк по номеру на его сайте, а не по тому, с которого звонили мошенники", – рекомендовала специалист банка SEB.

Науседайте напомнила, что весь банковский сектор действует по соглашению – банки не рассылают клиентам никакие ссылки.

"Это золотое правило банковского сектора. Но ссылки бывают в других сферах. Поэтому мой совет такой – не переходите по ссылкам, которые вам присылает частное лицо, или которые вы получили во время переписки, согласования торговой сделки. Всегда можно инициировать оплату через официальный сайт банка. Еще один совет – помните название сайта вашего банка", – рекомендовала специалист.