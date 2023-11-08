Если не заплатить налог вовремя, будут считать пеню: в этом году суммы выросли

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Kiemas
Kiemas
ФОТО: Shutterstock

В этом году владельцев земли в Литве ждут невеселые новости. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информировала об увеличении тарифов. ГНИ указала Delfi, что налог вырос после того, как Центр реестра пересчитал среднюю стоимость участков. Всего налог на землю в этом году должны заплатить 780 000 человек, самая большая сумма, которую заплатит один владелец, составляет 42 000 евро.

Читательница портала Камиле рассказала, что за участок земли в 2,5 га в Алитусском районе заплатит 31 евро (в прошлом году платила 21 евро).

По словам представителя ГНИ Мартинаса Эндрияйтиса, 1 января 2023 г. после проведения Центром регистра массовой оценки недвижимости, изменилась рыночная стоимость земли.

"Как обычно, новые цены будут действовать до 2027 года включительно, т.е. 5 лет", – сказал он Delfi.

По его словам, в этом году налог заплатят 777 000 владельцев земли. Они переведут 59 млн. евро.

"Налог на землю в 2023 г. уже заплатили больше 300 000 человек – они перевели 19 млн. евро", – сказал Эндрияйтис.

297 400 человек заплатили 17,4 млн. евро, 4500 компаний – 1,8 млн. евро.

Для сравнения, в прошлом году налог платили 728 000 владельцев земли (713 600 жителей и 14 800 компаний). Они должны были заплатить 40,5 млн. евро.

В этом году частный владелец заплатить максимальный налог в 42 000 евро, а компания – 186 000 евро.

Налог на землю надо заплатить до 15 ноября, в противном случае начнут насчитывать пеню в размере 0,03% в день.

"ГНИ постоянно информирует жителей о необходимости заплатить налоги, посылает сообщения на Mano VMI, а тем, кто не использует Mano VMI – по почте. Обращаем внимание на то, что люди, у которых есть финансовые трудности, могут обращаться в ГНИ и заключить договор о выплате налога частями", – сказал Эндрияйтис.

Если человек, не заплативший налог, не обращает внимание на письма ГНИ, не составляет договор о выплате долга частями, то ГНИ списывает деньги со счета человека (сумму налога и пеню).

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