Если можете никуда не ехать - оставайтесь дома: Вильнюс сковали заторы

В одних местах причина заторов - большое число машин, едущих в сторону торговых центров, а в других - ДТП.

В столице произошло как минимум 5 ДТП, которые полностью остановили движение. Например, одно ДТП произошло у кольца на ул. Геросёс Вильтес, где пересекается множество транспортных потоков. Немало небольших ДТП фиксируется в Жирмунай, где находятся крупные ТЦ.

Согласно прогнозам, заторы не уменьшатся до позднего вечера, поскольку многие в этот день планируют отъезд к близким и родственникам, а также купить все необходимое к празднику.