Эскедар Маштавичене пригласила на мероприятие 100 человек, но никто из них не пришел

Маштавичене рассказала Delfi, что билет на Pink festival стоил 25 евро. Полученные деньги должны были пойти на строительство школы в Эфиопии.

Предприниматель создала приглашения на Pink festival через приложение. По ее словам, 100 человек указали, что примут участие в фестивале.

„Однако ни один из них на фестиваль не пришел. Прежде, когда мы проводили мероприятия, мы рассылали приглашения через фейсбук, и это работало, люди приходили. Мы видели, что это приложение получило хорошее финансирование, казалось, оно работает, но на деле мы очень разочаровались. Ведь из 100 человек ни один не пришел.