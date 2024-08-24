Эскедар Маштавичене пригласила на мероприятие 100 человек, но никто из них не пришел

Маштавичене рассказала Delfi, что билет на Pink festival стоил 25 евро. Полученные деньги должны были пойти на строительство школы в Эфиопии.
Предприниматель создала приглашения на Pink festival через приложение. По ее словам, 100 человек указали, что примут участие в фестивале.
„Однако ни один из них на фестиваль не пришел. Прежде, когда мы проводили мероприятия, мы рассылали приглашения через фейсбук, и это работало, люди приходили. Мы видели, что это приложение получило хорошее финансирование, казалось, оно работает, но на деле мы очень разочаровались. Ведь из 100 человек ни один не пришел.
Это не первое мероприятие, на которое я рассылала приглашения через Joiner. Раньше мы приглашали людей и через фейсбук и через приложение. Люди, которые через фейсбук регистрировали явку, пришли, были и несколько человек, которые приняли приглашение через приложение. Тогда я подумала, может, приглашать только через Joiner, но после этой истории выяснилось, что я совершила ошибку“, – сказала Маштавичене.
Она подчеркнула, что предприниматели должны ответственно и осторожно выбирать новые приложения.
„Ведь ты готовишь помещение, собираешь команду, она работает“, – сказала Маштавичене.
Правда, по ее словам, мероприятие все же состоялось, на него пришли ее друзья.
„Это люди, которые хотели поддержать меня, мои знакомые, они пришли“, – заметила предприниматель.
Delfi пока не получил комментария представителей приложения Joiner.