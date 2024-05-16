Еще одно изменение в Вильнюсском аэропорту: будет закрыта главная стоянка

Литовские аэропорты сообщают, что во время реконструкции схемы движения в Вильнюсском аэропорту с 3 июня встретить и высадить пассажиров можно будет на новой стоянке P2, напротив строящегося терминала. Сюда перенесут и остальные услуги - место стоянки для такси и машин каршеринга. Они будут находиться здесь до конца сентября, когда завершится реконструкция и вся стоянка будет открыта, пишет портал madeinvilnius.lt.