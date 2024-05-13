2024.05.13 11:13

Еще одни военные учения в Вильнюсе: в городе будет много военной техники

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Литовская армия информирует, что 13-19 мая в Вильнюсе и в Вильнюсском районе состоятся учения пехотного батальона имени князя Вайдотаса "Черная стрела 2024", пишет портал madeinvilnius.lt

Представители батальона информировали, что учения будут проходить в районах Лепкальнис, Валакампяй, Антакальнис. Между этими районами будет перемещаться военная техника.

"В эти дни во время учений в районах будут использовать имитационные снаряды, будет вестись имитационная стрельба, тактические действия, поэтому в окрестностях можно будет услышать нехарактерные звуки. Цель учений - проверить и оценить подготовку отрядов батальона к активным действиям в районах, за которые они отвечают. В учениях батальона имени князя Вайдотаса будет также участвовать военные инженерного батальона им. Юозаса Виткуса и 801 рота некинетических операций добровольцев,

Литовская армия просит общество проявить понимание и сохранять спокойствие, это всего лишь учения", – сказал представитель пехотного батальона им. князя Вайдотаса.

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