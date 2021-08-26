Еще полсотни афганцев доставлены самолетом в Литву

По сообщениям, еще столько же афганцев прилетят в Вильнюс в полдень. Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель Министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.
В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расейняйском районе.
Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 году там служили 5 000 военных, они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", в двух основные операциях НАТО - Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).
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