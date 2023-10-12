Еще одного ученика в Литве подозревают в избиении учителя

Полиция Вильнюсского округа подтвердила, что такой случай зафиксирован 10 октября, но больше никаких деталей не представила, поскольку ситуация связана с несовершеннолетним.

"Об этом происшествии в полицию сообщили 10 октября, мы уточняем обстоятельства", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.

Если расследование и начнут, то, вероятно, оно все равно будет прекращено, поскольку ученику нет 16 лет, его нельзя привлекать к уголовной ответственности.

Директор прогимназии Роберта Юоделене сказала, что ничего комментировать не будет.

"Мы сделали все шаги, которые должны были, чтобы обеспечить безопасность, никаких комментариев не будет", – сказала она.

По неподтвержденным данным, семиклассник на глазах у других детей ударил учителя по трудам за двойку.