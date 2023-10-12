Еще одного ученика в Литве подозревают в избиении учителя

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
ФОТО: Corbis
Во вторник, 10 октября, в вильнюсскую прогимназию Rytаs выезжала полиция, поскольку, по данным Delfi, ученик на уроке напал на учителя.

Полиция Вильнюсского округа подтвердила, что такой случай зафиксирован 10 октября, но больше никаких деталей не представила, поскольку ситуация связана с несовершеннолетним.

"Об этом происшествии в полицию сообщили 10 октября, мы уточняем обстоятельства", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.

Если расследование и начнут, то, вероятно, оно все равно будет прекращено, поскольку ученику нет 16 лет, его нельзя привлекать к уголовной ответственности.

Директор прогимназии Роберта Юоделене сказала, что ничего комментировать не будет.

"Мы сделали все шаги, которые должны были, чтобы обеспечить безопасность, никаких комментариев не будет", – сказала она.

По неподтвержденным данным, семиклассник на глазах у других детей ударил учителя по трудам за двойку.

В школу вызвали полицию, сейчас проблему решает Комиссия по благополучию ребенка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии