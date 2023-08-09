09 августа 2023 г. 16:45

Еще одно необычное явление, на этот раз около Пакруоиса: объяснение экспертов

 
ru.DELFI.lt
Orai ir klimatas Lietuvoje
Orai ir klimatas Lietuvoje
В последние дни природа в Литве и других странах преподнесла целый ряд сюрпризов, многое люди отродясь не видали. Одни сравнивали происходящее с апокалипсисом, другие ужасались нанесенным ущербом. Что это было и почему – рассказывают знатоки.

"Фотографии и видео от 6–7 августа удивляют. Вот еще необычные кадры. Выпало так много града, что земля побелела, поднимался туман (из-за непродолжительного контраста холода – тепла; так бывает по утрам после холодной ночи)", – пишут энтузиасты.

Algimantas Gineika, Orai ir klimatas Lietuvoje

"Град – это осадки в виде льдинок неправильной формы, размером не больше нескольких миллиметров. В редких случаях масса таких "льдинок" может быть больше 100 граммов. Град обычно выпадает во время грозы вперемешку с дождем. Град обычно наблюдается только летом, когда у земли бывает высокая температура", - сообщают климатологи.

Orai ir klimatas Lietuvoje

В Пасвальском районе падал град очень странной формы.

Rima Navadonskienė | Orų entuziastai
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Источник
ru.DELFI.lt
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