Еще одно необычное явление, на этот раз около Пакруоиса: объяснение экспертов

"Фотографии и видео от 6–7 августа удивляют. Вот еще необычные кадры. Выпало так много града, что земля побелела, поднимался туман (из-за непродолжительного контраста холода – тепла; так бывает по утрам после холодной ночи)", – пишут энтузиасты.

"Град – это осадки в виде льдинок неправильной формы, размером не больше нескольких миллиметров. В редких случаях масса таких "льдинок" может быть больше 100 граммов. Град обычно выпадает во время грозы вперемешку с дождем. Град обычно наблюдается только летом, когда у земли бывает высокая температура", - сообщают климатологи.