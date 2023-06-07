Для некоторых выпускников это будет второй государственный экзамен, проводимый в рамках основной экзаменационной сессии. В понедельник более 17 тыс. двенадцатиклассников сдавали государственный экзамен по литовскому языку и литературе, а более 8 тыс. учащихся сдавали школьный экзамен.

В прошлом году государственный экзамен по биологии сдали 5 757 кандидатов. Экзамен сдали 96,3 проц. кандидатов (97,2 проц. в 2021 г.). В 2022 г. стобалльную оценку получили 0,3 проц. кандидатов (2,8 проц. в 2021 г.).

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По данным Национального агентства образования, в этом году заявки на экзамены подали 27,5 тыс. школьников.

Экзаменационная сессия завершится 27 июня экзаменом по музыковедению.

Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.

По данным НАО, вступительные экзамены будут проходить в 2 596 центрах. Более 1000 оценщиков будут оценивать работы выпускников на государственных вступительных экзаменах в электронной среде оценивания.

Повторная экзаменационная сессия состоится 28 июня – 13 июля. Ее результаты будут объявлены не позднее 17 июля.