Еще одни военные учения в Вильнюсе: в городе будет много военной техники

"В эти дни во время учений в районах будут использовать имитационные снаряды, будет вестись имитационная стрельба, тактические действия, поэтому в окрестностях можно будет услышать нехарактерные звуки. Цель учений - проверить и оценить подготовку отрядов батальона к активным действиям в районах, за которые они отвечают. В учениях батальона имени князя Вайдотаса будет также участвовать военные инженерного батальона им. Юозаса Виткуса и 801 рота некинетических операций добровольцев,