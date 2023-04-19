Еще одна подробность трагического ДТП в Вильнюсском районе: водитель без прав обгонял целую колонну машин

Полиция уже сообщала, что водитель (1998 г.р.) Audi A4 не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В ДТП погибли - сам водитель, женщина 1980 г.р. и трое ее детей - 17, 8 и 6 лет.

По данным прокуратуры, у водителя Audi A4 не было прав на вождение автомобиля. Молодой человек еще до ДТП был наказан за вождение без прав.

Сейчас полиция указала еще одну деталь: по данным очевидцев, ДТП произошло, когда водитель Audi A4 обгонял целую колонну машин и н успел вернуться в свою полосу. Правда, эти данные еще будут уточнять в ходе расследования.