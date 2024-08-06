2024.08.06 09:08

Еще один выпад в Старом городе: на этот раз мишень - Тихановская

 
Лаурина Вирелюнайте
ru.DELFI.lt
Europos humanitarinis universitetas
Europos humanitarinis universitetas
ФОТО: Organizacijos nuotr.

На стене белорусского Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе появилась надпись против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом на своем сайте университет сообщил на прошлой неделе.

В самой надписи, появившейся на стене университета, находящегося на ул. Савичаус, угроз не было.

„Tihavonskaja dink iš mūsu miesto“, – было написано на стене (Тихановская, вон из нашего города).

В сообщении университета сказано,что эта надпись связана не столько с университетом, сколько с национальностью большинства его студентов.

Ректор ЕГУ Вилюс Шадаускас призвал студентов, преподавателей и все университетское сообщество и диаспору не реагировать на провокации, заметив, что этого и добиваются спецслужбы других стран или те, кто подстрекает националистов с обеих сторон.

„На попытку внести раздор в литовское и белорусское общество ответим улыбкой, – сказал ректор. – Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с агрессивными выпадами и провокациями. Мы едины и сильны, благодарим всех за слова поддержки, которые получил университет и я лично“.

В сообщении отмечается, что ранее университет несправедливо связывали с определенными политическими силами и движениями. Отмечается, что ЕГУ объединяет студентов и преподавателей из разных стран и декларирует свою верность академическим ценностям.

Выпад в отношении магазина

Немногим ранее на ул. Савичаус красной краской были исписаны стены белорусского магазина Kropka, в магазины были выбиты окна.

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