Еще один скрытый скандал: в педофилии был обвинен известный адвокат

Однако юриста из КПЗ быстро выпустили, несмотря на то, что девочки дали показания и судье.

Первая история имела место в августе 2018 г. – тогда в СМИ сообщали о юристе из Вильнюса , который приехал в детский лагерь около Клайпеде. Он попросился на ночлег, а когда выпал случай, стал общаться с девочками. Когда о подозрительном поведении адвоката рассказали три девочки, директор лагеря вызвал полицию.

Только после того что произошло в лагере они узнали о той истории, которая имела место прежде. Родители детей и представить себе не могли, что в лагере детям угрожает опасность.

"Мы не могли поверить в то, что первая история его ничему не научила – как ни в чем не бывало он снова появился в лагере, где были дети", – сказали близкие одной из пострадавших девочек.

В литовских судах сейчас рассматривают два дела в связи с обвинениями Марцинкявичюса в педофилии.

"Она была напугана, не знала, что делать", – рассказали очевидцы. Но потом она рассказала об этом не только работникам лагеря, но и родителям. Руководство лагеря сразу же вызвало полицию.

Пострадавшая не сразу рассказала о насилии, сначала поделилась этим с другой девочкой.

"Если бы мы об этом знали, он не попал бы сюда", – прибавили они.

"Тогда никто не знал, что его подозревали в сексуальных домогательствах в отношении детей в другом лагере", – сказали родители, удивленные тем, что этого не знали ни они, ни руководство лагеря.

Только позже некоторые родители вспомнили, что адвокат избегал общества взрослых, больше общался с детьми.

Также этого мужчину охарактеризовали работники детского и взрослого спортивного лагеря в Тракайском районе, где он побывал в июле 2021 г. И здесь Марцинкявичюс ни у кого не вызвал подозрений.

Сообщалось, что интеллигентный мужчина ни у кого из работников лагеря не вызвал подозрений.

"Позже девочки рассказали, что мужчина предложил им "поиграть", одну посадил себе на колени и запустил руку под ее майку", – сообщалось в СМИ в августе 2018 г.

Пострадавшую опросили в присутствии судьи и психолога. Она рассказала, что мужчина пришел в комнату, когда в ней не было других девочек. Это произошло поздно вечером, когда она уже легла спать.

Подозреваемый, по сведениям Delfi, категорически отрицал обвинения и уверял, что спал в своей комнате, никуда из нее не выходил. В первом деле он также не признает свою вину.

Из списка практикующих адвокатов Марцинкявичюса вычеркнули в июне 2022 г.

Вильнюсская окружная прокуратура предъявила ему обвинения в сексуальном насилии и нанесении психологической травмы. Пострадавшая девочка до сих пор не может прийти в себя. Дело больше года находится в суде, но решение по нему еще не принято. Подозреваемый не раз не появлялся в суде, пытался отстранить прокурора и судью.

Затянулось и рассмотрение клайпедского дела, но по нему вердикт должны вынести осенью 2023 г.

Delfi пытался связаться с Марцинкявичюсом, но его комментария получить не удалось.

Об обвинениях ничего не сказали и представители Генпрокуратуры.