Еще один скандал в Католической церкви: обнаженный священник обещал быть верным

"Тебе решать, будет ли у тебя свой человек, который будет заботиться о тебе... Или...", – писал незнакомому юноше 59-летний Судентас. И прибавил: "Будет верен тебе".
Судентас возглавляет Вижуонский приход Св. Георгия (Утенский район), при этом каждый понедельник вечером справляет службу в часовне вильнюсского храма Ворот Зари.
Он не хотел обсуждать свою жизнь за стенами храма, но признал, что делал фотографии в обнаженном виде перед зеркалом, правда, отрицал, что рассылал их молодым мужчинам.
"Эти фотографии публично нигде не демонстрировались, поэтому мы не можем о них говорить", – сказал Delfi Судентас, тело которого украшено татуировками.
О том, что священник делал эти снимки, знает и Паневежский епископ Линас Водопьяновас.
"Мы сделали ему предупреждение", – сказал епископ. О том, что таким образом Судентас ищет в пару себе молодых людей, епископу сообщил один молодой человек, который недавно достиг совершеннолетия.
Он рассказал Delfi, что зарегистрировался на сайте знакомств для гомосексуалов и получил сообщение от священника Судентаса, который также прислал ему свое обнаженное фото (лицо священника прикрывал планшет).
На ответ: "Хотел бы попробовать", священник написал юноше: "давай, вечером могу приехать в Вильнюс, познакомимся".
После этого прислал другое, уже менее интимное фото.
Поскольку ответа не последовало, Судентас написал, что юноша сам должен решить, нужен ли ему "свой человек", заботливый и верный. Потом прислала еще две фотографии - на этот раз с татуировками своего тела - на одной ангел, а на другой - член. Он также указал, какую роль играет при интимных отношениях.
Юноша не стал встречаться со священником, а о его поведении информировал епископа.
"Я писал письма, заявления, но они не отреагировали, – сказал юноша. – По фото видно, что настоятель ведет себя непристойно, ищет удовольствий".
Поскольку у молодого человека не было выбора, он обратился в редакцию Delfi.
"У общества есть право знать, кому они доверяют тайну исповеди", – прибавил юноша.
Журналист Delfi связался с Судентасом и предложил встретиться и поговорить. Правда, журналист сказал, что хочет поговорить об истории с автомобилем Tesla. Священник даже обрадовался, что с ним хотят поговорить, назвав Delfi рупором церкви, который много пишет о священниках.
Он не скрывал, что история с автомобилем остается для него чувствительной темой.
"Сейчас столько священников покупают Teslа, но о них никто не пишет, я я не покупал, мне подарили...", – сказал он перед встречей по телефону.
Однако встреча запланированная на среду не состоялась, Судентас передумал.
"Извините, интервью не будет, я посоветовался, у меня много врагов, будут комментарии, мне сказали, Сигитас, может, лучше через месяц, когда ситуация изменится", – сказал он по телефону.
Он сказал, что его постоянно критикуют за то, что он ездит в Паневежис на матчи баскетбольной команды Lietkabelis.
"А может, вы отказываетесь встретиться из-за того, что епископ расследует ваши рассылки фотографий молодым людям?", - поинтересовался журналист.
"Нет никакого расследования", - отвечает Судентас.
"Мы знаем, что вы по интернету рассылаете интимные фотографии"... – продолжил журналист.
"Нет, я не рассылаю. Это кто-то другой делает", - сказал он.
"Но на фото - вы, без одежды", - заметил журналист.
"Значит, кто-то мои рассылает личные. Как-то добрался", - парирует священник.
"А зачем вы фотографировались без одежды?", – интересовался журналист.
"Это мой частный архив и все", - сказал священник.
"Объясните, зачем вы это делаете? Может, хотели найти молодых партнеров...", – спросил журналист.
"Нет, это личный архив... Было несколько красивых снимков", - ответил Судентас, уверяя, что кто-то взломал его телефон.
"А что епископ сказал?", - спросил журналист.
"Ничего не сказал", - ответил священник.
На замечания, что эти фото и переписка священника с одним юношей есть и у журналиста, Судентас сказал, что ничего не может комментировать.
Епископ Водопьяновас не скрывал, что ему об этой истории известно, а в разговоре со священником он сказал ему, что так вести себя нельзя.
"Ему сделано предупреждение, конечно же, с ним говорили", – заметил епископ.
Водопьяновас надеется, что Судентас его услышал, после их беседы прошло немало времени, и он ничего не слышал о недостойном поведении настоятеля.
К сожалению, это не первый подобный скандал в Католической церкви Литвы. Портал не раз уже писал о недостойном поведении священников.