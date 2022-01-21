Еще один район Литвы отзывает массовые мероприятия

Исключение – спортивные состязания, однако они будут проходить без зрителей.

"Ситуация в связи с коронавирусом накаляется: растет число больных, болезнь распространяется очень быстро, поэтому мы не можем ничего сделать. Чтобы справиться с этой ситуацией запрещаем всем бюджетным учреждениям муниципалитета Клайпедского района организовывать мероприятия в закрытых помещениях.

Наверное, никто не хочет еще одного карантина, поэтому давайте проявим терпение, ответственность, будем соблюдать все возможные правила безопасности, избегать массовых мероприятий и, конечно, прививаться", – сказала заместитель главы администрации муниципалитета Раса Петраускене.

Планируется, что запрет будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.