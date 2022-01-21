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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа больных коронавирусом с 24 января во всех бюджетных учреждениях муниципалитета Клайпедского района отзывают проведение всех мероприятий в закрытых помещениях.
Еще один район Литвы отзывает массовые мероприятия
© DELFI / Andrius Ufartas

Исключение – спортивные состязания, однако они будут проходить без зрителей.

"Ситуация в связи с коронавирусом накаляется: растет число больных, болезнь распространяется очень быстро, поэтому мы не можем ничего сделать. Чтобы справиться с этой ситуацией запрещаем всем бюджетным учреждениям муниципалитета Клайпедского района организовывать мероприятия в закрытых помещениях.

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Наверное, никто не хочет еще одного карантина, поэтому давайте проявим терпение, ответственность, будем соблюдать все возможные правила безопасности, избегать массовых мероприятий и, конечно, прививаться", – сказала заместитель главы администрации муниципалитета Раса Петраускене.

Планируется, что запрет будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

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