Еще один позор: на какой стадии находится реконструкция дороги Вильнюс-Тракай

Специалисты говорят, что проект должны были осуществить в два этапа: первый - подготовка документов по планированию территории и перенятие земли для государственных нужд, второй - подготовка технического проекта и строительство.

"Вильнюсский муниципалитет подготовил и утвердил специальный план участка дороги A16 от перекрестка с ул. Гунклишкю до перекрестка с проспектом Саванорю и проводит процедуру перенятия необходимых участков", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, о реализации второго этапа пока ничего не известно. Также не согласован график проведения работ второго этапа.

Напомним, что в ходе осуществления этого проекта, участок дороги от Вильнюса до Тракай будет расширен с 2 до 4 полос с разделительной полосой. Также планируется оборудовать связные дороги, пешеходные и велосипедные дорожки.