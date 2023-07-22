Еще один литовский путешественник намерен установить рекорд

"На этот раз я решил, что хочу пережить то, что в свое время пережили колонизаторы разных континентов – первые мореплаватели. Поскольку один Ауримас (Ауримас Валуявичюс) уже покорил Атлантический океан, я думаю, кому еще (…) как не Ауримасу надо перенять эстафету и попытаться выполнить другую работу – переплыть Тихий океан от Америки до Австралии", – писал он в фейсбуке 21 июля.

Моцкус намерен сделать это, чтобы почтить память всех жертв войны в Украине.

В ближайшие несколько недель в Литву доставят лодку, потом он будет собирать бюджет и готовить лодку к путешествию.

"С весны до августа 2024 г. у меня будет время для тестирования лодки и физической подготовки к путешествию", – сказал он.

Из Калифорнии (США) он намерен выйти в сентябре 2024 года.