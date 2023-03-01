Еще один инцидент на Кафедральной площади: трофейный танк изрисован краской

Об инциденте сообщил ГКП Вильнюсского округа. Расследуется факт нарушения общественного порядка (УК ЛР ст. 284).
Напомним, что российский танк, подбитый в Украине, выставили на стоянке около Кафедральной площади 24 февраля.
26 февраля около танка произошел инцидент - мужчина (1976 г.р.) положил на танк красные гвоздики, а другой мужчина (1972 г.р.) снял их и растоптал. После этого мужчина возложивший цветы, ударил топтавшего их кулаком в лицо. 28 февраля полиция задержала подозреваемого в нанесении физической боли гражданину 1972 г.р.
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