Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.
За минувшие сутки 488 человек были привиты первой дозой вакцины, второй - 1613, третьей - 4671.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1079 человек, из них 93 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 28 236 молекулярных (ПЦР) и 2992 антигенных теста на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 34,8%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 639 527 человек, от этой болезни умерло 7815 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Началась информационная атака против стран Балтии: распространяют информацию об эвакуации из посольств РФ (136)
Кремль принял решение отозвать своих дипломатов из...
"Коридор" журналиста Змитера Лукашука: мечтаю о том, чтобы белорусы поверили в своего Острожского и добились победы Гетман литовский инспектирует Вильнюсский бастион (9)
"Александр Лукашенко хотел вписать свое имя в историю...
Эксперт: ограничения только затянут процесс во времени (2)
В Литве быстро растет заболеваемость коронавирусом ,...
Премьер Литвы: готовиться надо ко всему, сказать, будет ли война, может только Путин (148)
Литва должна готовиться ко всем возможным сценариям...