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За минувшие сутки в Литве было выявлено 10 630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
© DELFI / Andrius Ufartas

Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

За минувшие сутки 488 человек были привиты первой дозой вакцины, второй - 1613, третьей - 4671.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1079 человек, из них 93 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28 236 молекулярных (ПЦР) и 2992 антигенных теста на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 34,8%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 639 527 человек, от этой болезни умерло 7815 человек.

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