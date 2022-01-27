Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

За минувшие сутки 488 человек были привиты первой дозой вакцины, второй - 1613, третьей - 4671.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1079 человек, из них 93 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28 236 молекулярных (ПЦР) и 2992 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 34,8%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 639 527 человек, от этой болезни умерло 7815 человек.