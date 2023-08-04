04 августа 2023 г. 08:26

Еще больше расейняйских врачей обратились к министру здравоохранения: он сравнил ситуацию с катастрофой "Титаника"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Врачи Расейняйского центра первичной медицинской помощи обратились к министру здравоохранения Арунасу Дулькису с просьбой остановить, по их мнению, непрозрачный конкурс на должность руководителя учреждения. Оценив ситуацию в двух городских медучреждениях, министр говорит, что она "превращается в катастрофу "Титаника".

"Ситуация в Расейняй усугубляется. То, что было похоже на раскачку корабля, превращается в катастрофу "Титаника". История с больницей повторяется и в центре первичной медицинской помощи. Я получил обращение от коллектива, у которого те же проблемы – по словам работников, проходит непрозрачный муниципальный конкурс. Под этими словами подписались несколько десятков работников", — написал министр в четверг на своей странице в Facebook.

Врачи центра отмечают, что конкурс на должность нового руководителя учреждения был объявлен в июне этого года, в нем участвовала и действующий руководитель Виолета Ужрингене. Однако, как утверждается в обращении к министру, после первого этапа конкурса, состоявшегося 31 июля, выяснилось, что несмотря на многолетний опыт работы, Ужрингене не вошла в число двух лучших участниц.

У врачей также вызывает сомнение и обеспечение равных условий для должного выступления всех участников конкурса, поскольку у врачей есть подозрение, что один из участников конкурса предположительно заранее знал конкурсные вопросы.

Поэтому врачи просят остановить нынешний конкурс на должность руководителя центра и объявить новый с изменением состава действующей комиссии и с приглашением представителя учреждения для участия в качестве наблюдателя.

Это уже второй подобный случай в Расейняй – как сообщалось ранее, 7 врачей намерены уволиться из городской больницы из-за предположительно непрозрачного конкурса на должность руководителя учреждения.
Оценивая полученное обращение, министр в очередной раз призвал мэра Расейняйского района Арвидаса Некрошюса принять меры и урегулировать ситуацию в учреждениях здравоохранения его города.

"Мэр Арвидас Некрошюс, это уже становится мантрой, но я повторю – давайте перестанем превращать медицинские учреждения в политические арены, давайте учитывать интересы пациентов и врачей", – призвал Дулькис.

Министр заверил, что в ответ на возникшие проблемы Национальная служба скорой медицинской помощи наращивает свои мощности на случай, если понадобится перевезти больше пациентов. Также, по словам Дулькиса, в Расейняй будет построена телемедицинская станция для консультаций, а Каунасскaя клиника готова покрыть возросший поток экстренной помощи из Расейняй.

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