Еще больше расейняйских врачей обратились к министру здравоохранения: он сравнил ситуацию с катастрофой "Титаника"

"Ситуация в Расейняй усугубляется. То, что было похоже на раскачку корабля, превращается в катастрофу "Титаника". История с больницей повторяется и в центре первичной медицинской помощи. Я получил обращение от коллектива, у которого те же проблемы – по словам работников, проходит непрозрачный муниципальный конкурс. Под этими словами подписались несколько десятков работников", — написал министр в четверг на своей странице в Facebook.
Врачи центра отмечают, что конкурс на должность нового руководителя учреждения был объявлен в июне этого года, в нем участвовала и действующий руководитель Виолета Ужрингене. Однако, как утверждается в обращении к министру, после первого этапа конкурса, состоявшегося 31 июля, выяснилось, что несмотря на многолетний опыт работы, Ужрингене не вошла в число двух лучших участниц.
У врачей также вызывает сомнение и обеспечение равных условий для должного выступления всех участников конкурса, поскольку у врачей есть подозрение, что один из участников конкурса предположительно заранее знал конкурсные вопросы.
Поэтому врачи просят остановить нынешний конкурс на должность руководителя центра и объявить новый с изменением состава действующей комиссии и с приглашением представителя учреждения для участия в качестве наблюдателя.
Это уже второй подобный случай в Расейняй – как сообщалось ранее, 7 врачей намерены уволиться из городской больницы из-за предположительно непрозрачного конкурса на должность руководителя учреждения.
Оценивая полученное обращение, министр в очередной раз призвал мэра Расейняйского района Арвидаса Некрошюса принять меры и урегулировать ситуацию в учреждениях здравоохранения его города.
"Мэр Арвидас Некрошюс, это уже становится мантрой, но я повторю – давайте перестанем превращать медицинские учреждения в политические арены, давайте учитывать интересы пациентов и врачей", – призвал Дулькис.
Министр заверил, что в ответ на возникшие проблемы Национальная служба скорой медицинской помощи наращивает свои мощности на случай, если понадобится перевезти больше пациентов. Также, по словам Дулькиса, в Расейняй будет построена телемедицинская станция для консультаций, а Каунасскaя клиника готова покрыть возросший поток экстренной помощи из Расейняй.