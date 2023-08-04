Еще больше расейняйских врачей обратились к министру здравоохранения: он сравнил ситуацию с катастрофой "Титаника"

"Ситуация в Расейняй усугубляется. То, что было похоже на раскачку корабля, превращается в катастрофу "Титаника". История с больницей повторяется и в центре первичной медицинской помощи. Я получил обращение от коллектива, у которого те же проблемы – по словам работников, проходит непрозрачный муниципальный конкурс. Под этими словами подписались несколько десятков работников", — написал министр в четверг на своей странице в Facebook.

Врачи центра отмечают, что конкурс на должность нового руководителя учреждения был объявлен в июне этого года, в нем участвовала и действующий руководитель Виолета Ужрингене. Однако, как утверждается в обращении к министру, после первого этапа конкурса, состоявшегося 31 июля, выяснилось, что несмотря на многолетний опыт работы, Ужрингене не вошла в число двух лучших участниц.