Еще больше пациентов смогут получить инсулиновые помпы: кому положена компенсация

 
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ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas
Совет по обязательному медицинскому страхованию утвердил изменения в тарифах на аренду медицинского оборудования. Со следующего года аренда инсулиновых помп будет компенсироваться по более высокой базовой цене для пациентов с диабетом 1 типа, которым они необходимы для оказания медицинской помощи на дому. На это потребуется почти 1 миллион евро, сообщает Государственная Больничная Касса.

"Базовые цены на аренду медицинского оборудования пересчитываются не реже одного раза в пять лет. В этот раз тарифы на аренду простых и смарт-инсулиновых помп были пересчитаны с учетом цен, представленных операторами, сдающими медицинское оборудование в аренду. Мы надеемся, что повышение базовых цен позволит снизить растущие расходы компаний и повысит доступность аренды инсулиновых помп для пациентов, которым эти устройства необходимы для лечения на дому", — говорит Гедрюс Баранаускас, руководитель отдела возмещения расходов на медицинские изделия Государственного фонда пациентов при Министерстве здравоохранения.

Совет обязательного медицинского страхования принял решение утвердить новую базовую цену в 186,58 евро за месячную аренду инсулиновой помпы и 6,22 евро за ежедневную аренду инсулиновой помпы. В настоящее время около 570 пациентов получают компенсацию за аренду инсулиновых помп этого типа.

Совет также утвердил новую базовую цену аренды, для инсулиновой помпы с функцией оценки уровня сахара (гликемии) с помощью встроенного датчика для непрерывного измерения и функции прекращения введения инсулина в случае снижения уровня сахара. Сумма арендной платы составит 467,89 евро в месяц и 15,60 евро в день. В 2023 году около 460 пациентов получат компенсацию за аренду «умных» или смарт-инсулиновых помп.
Medicinos priemonių nuoma pacientams, sergantiems cukriniu diabetu

Напомним, что Совет по обязательному медицинскому страхованию возмещает расходы на аренду инсулиновых помп пациентам с диабетом 1 типа: детям, взрослым, беременным женщинам и женщинам, планирующим беременность. А также, пациентам, находящимся в листе ожидания на трансплантацию островковых клеток поджелудочной железы.

Инсулиновые помпы помогают людям с диабетом 1 типа достичь качества жизни, аналогичного качеству жизни со здоровой поджелудочной железой. Помпа подает небольшое количество инсулина через регулярные промежутки времени в течение дня, а также дополнительное количество во время еды. Пациентам, вынужденным использовать инсулин, она помогает значительно сократить количество инъекций инсулина (уколов) и позволяет жить полноценной жизнью, уменьшая колебания уровня глюкозы.

Расходы на аренду инсулиновых помп возмещаются в размере 100% для лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, которым они необходимы для лечения на дому. Целесообразность такого лечения определяется комиссией врачей из медицинского учреждения, оказывающего стационарную и амбулаторную эндокринологическую помощь.

После положительного решения врачебной комиссии пациент, желающий арендовать инсулиновую помпу, должен обратиться в компанию, заключившую договор с Больничной кассай. Компания, в свою очередь, заключит с пациентом договор на выдачу инсулиновой помпы, гарантию, текущее обслуживание и поставку запасных частей.

Новые базовые цены на прокат инсулиновых помп вступят в силу с 1 января 2024 года, после подписания соответствующего постановления министром здравоохранения.

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