Еще больше пациентов смогут получить инсулиновые помпы: кому положена компенсация

"Базовые цены на аренду медицинского оборудования пересчитываются не реже одного раза в пять лет. В этот раз тарифы на аренду простых и смарт-инсулиновых помп были пересчитаны с учетом цен, представленных операторами, сдающими медицинское оборудование в аренду. Мы надеемся, что повышение базовых цен позволит снизить растущие расходы компаний и повысит доступность аренды инсулиновых помп для пациентов, которым эти устройства необходимы для лечения на дому", — говорит Гедрюс Баранаускас, руководитель отдела возмещения расходов на медицинские изделия Государственного фонда пациентов при Министерстве здравоохранения.
Совет обязательного медицинского страхования принял решение утвердить новую базовую цену в 186,58 евро за месячную аренду инсулиновой помпы и 6,22 евро за ежедневную аренду инсулиновой помпы. В настоящее время около 570 пациентов получают компенсацию за аренду инсулиновых помп этого типа.
Напомним, что Совет по обязательному медицинскому страхованию возмещает расходы на аренду инсулиновых помп пациентам с диабетом 1 типа: детям, взрослым, беременным женщинам и женщинам, планирующим беременность. А также, пациентам, находящимся в листе ожидания на трансплантацию островковых клеток поджелудочной железы.
Инсулиновые помпы помогают людям с диабетом 1 типа достичь качества жизни, аналогичного качеству жизни со здоровой поджелудочной железой. Помпа подает небольшое количество инсулина через регулярные промежутки времени в течение дня, а также дополнительное количество во время еды. Пациентам, вынужденным использовать инсулин, она помогает значительно сократить количество инъекций инсулина (уколов) и позволяет жить полноценной жизнью, уменьшая колебания уровня глюкозы.
Расходы на аренду инсулиновых помп возмещаются в размере 100% для лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, которым они необходимы для лечения на дому. Целесообразность такого лечения определяется комиссией врачей из медицинского учреждения, оказывающего стационарную и амбулаторную эндокринологическую помощь.
После положительного решения врачебной комиссии пациент, желающий арендовать инсулиновую помпу, должен обратиться в компанию, заключившую договор с Больничной кассай. Компания, в свою очередь, заключит с пациентом договор на выдачу инсулиновой помпы, гарантию, текущее обслуживание и поставку запасных частей.
Новые базовые цены на прокат инсулиновых помп вступят в силу с 1 января 2024 года, после подписания соответствующего постановления министром здравоохранения.