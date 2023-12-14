Еще больше пациентов смогут получить инсулиновые помпы: кому положена компенсация

"Базовые цены на аренду медицинского оборудования пересчитываются не реже одного раза в пять лет. В этот раз тарифы на аренду простых и смарт-инсулиновых помп были пересчитаны с учетом цен, представленных операторами, сдающими медицинское оборудование в аренду. Мы надеемся, что повышение базовых цен позволит снизить растущие расходы компаний и повысит доступность аренды инсулиновых помп для пациентов, которым эти устройства необходимы для лечения на дому", — говорит Гедрюс Баранаускас, руководитель отдела возмещения расходов на медицинские изделия Государственного фонда пациентов при Министерстве здравоохранения.

Совет обязательного медицинского страхования принял решение утвердить новую базовую цену в 186,58 евро за месячную аренду инсулиновой помпы и 6,22 евро за ежедневную аренду инсулиновой помпы. В настоящее время около 570 пациентов получают компенсацию за аренду инсулиновых помп этого типа.